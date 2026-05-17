◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節 藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）

Ｊ２藤枝ＭＹＦＣがアウェーでジュビロ磐田を３―０で下し、「蒼藤決戦」３連勝を飾った。前半３８分にＤＦ森侑里（２５）の今季初ゴールで先制すると、後半４、５分に明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）がプロ初の１試合２得点をマーク。圧倒しての６試合ぶり９０分勝利となった。連敗となった磐田は２試合で７失点。ホーム最終戦で課題が浮き彫りとなった。

磐田は地特別大会ホーム最終戦でまさかの３失点。三浦文丈監督（５５）は「自分の力不足を含めて完敗だと思う」と振り返った。

前日には藤枝が得意とするセットプレー練習を積んだが、効果はなかった。ＤＦ山崎浩介（３０）は「この責任は感じています。失点して冷静さを欠いた中でカウンターを決められた」。前掛かりになった終盤も、決定機はつくれなかった。

試合後のセレモニーで今季の低迷をサポーターに謝った主将のＭＦ角昂志郎（２３）は「最終節（札幌戦）で波に乗っている相手に勝って来季につなげたい」と声を振り絞った。