息子が知らないママに「お菓子ちょうだい！」え！？ 慌てて制止するも、息子の『言い分』に驚愕

これは筆者自身の体験です。公園で息子のRと過ごしていたある日、予想外の出来事が起こりました。Rが他の親子にお菓子をねだり、私が慌てて謝ることに。その後の会話を通じて、子どもへの伝え方や成長の大切さに気づかされた出来事です。

うちの息子、少し成長したかな？

先日、いつものように公園で遊んでいた時のこと。息子のRが楽しそうに遊んでいるのを見守っていると突然、一人の子が駆け寄ってきて「遊ぼう！」と言ってきました。Rはすぐにその子と仲良くなり、一緒に滑り台を滑ったり、ブランコをしたりしていました。その様子を見て、ふと「いつの間にか、他の子ともすんなり遊べるようになったんだな」と感じ、ちょっとした成長を感じました。

でも問題発生！ 突然の「僕もそれほしい！」

その後、少し休憩していると、他の親子がレジャーシートを広げてお弁当を広げ始めました。お弁当を食べるのが楽しそうで、Rがその様子をじっと見つめているのがわかりました。私は「ああ、またお菓子が欲しいのかな？」と思いながらも、その時は気にせずに座っていました。しかし、次の瞬間、Rがその親子の近くに行き「そのお菓子、ちょうだい！」と声をかけたのです。