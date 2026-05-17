◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節 藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）

Ｊ２藤枝ＭＹＦＣがアウェーでジュビロ磐田を３―０で下し、「蒼藤決戦」３連勝を飾った。前半３８分にＤＦ森侑里（２５）の今季初ゴールで先制すると、後半４、５分に明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）がプロ初の１試合２得点をマーク。圧倒しての６試合ぶり９０分勝利となった。連敗となった磐田は２試合で７失点。ホーム最終戦で課題が浮き彫りとなった。

藤枝１点リードの後半４分、ＦＷ菊井悠介（２６）の右ＣＫをゴール前にいた真鍋がドンピシャのヘディングゴールだ。わずか３６秒後には右サイドを駆け上がったＭＦ浅倉廉（２５）のクロスを、今度は右足で追加点。チームの７戦ぶり複数得点に貢献も、「まだ点を取れた。３点じゃ満足できない」と闘志を全開にした。

対磐田は３連勝で初のシーズンダブルも達成。それでも槙野智章監督（３９）は、「県勢の序列を変えることを目標に掲げていたが、磐田に勝つことを目標にしていたら上にはいけない」。真鍋も「自分は相手とか気にするタイプじゃないのですが、結果につながってよかった」と、さらなる上を見据えた。

今季から指揮を執る元日本代表ＤＦは、練習で何度もＤＦ役を買って出て、背番号１１の才能を伸ばす。真鍋が報道対応時に「槙野選手」と言い間違えることがあるほど、２人の信頼関係は絶大だ。

もう一人、刺激を受ける日の丸戦士がいる。明大の先輩で、日本人初のＷ杯５大会連続選出となったＤＦ長友佑都（３９、ＦＣ東京）だ。直接の面識はないが、大学時代に栗田大輔前監督（５５）から話を聞く機会があった。「自分の武器に対する練習をストイックにやっていたと聞いた。人並みの努力じゃ日本代表までいけないですし、いいお手本がいるので、自分も頑張らないといけない」と力を込める。

大卒１年目ながらレギュラーに定着し、すでに６得点。それでも、先輩から受け継ぐハングリー精神が満足を許さない。「プロに入った以上は、上を目指す覚悟。正直、ゴールは少ないと感じている」。藤枝の若きストライカーが、ゴールをとり続け、来季Ｊ１昇格への期待感を高めていく。（伊藤 明日香）

☆藤枝・ＤＦ森侑里（前半３８分に今季初ゴールで先制点）「去年も１点しか取っていなくて、どう喜んでいいのか分からなかった（笑）」