◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、日米通算１５０勝目（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発。５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で、今季４勝目（３敗）をつかみ、節目の白星を手にした。

試合前には吐き気や下痢などの体調不良に見舞われるアクシデントもあったが「自分でマウンドに上がると決めた以上はしっかり自分のできる仕事をしようと思っていましたし、そういう言い訳はしないようにしていました」と気合の投球を見せて、チームに勝利をもたらした。

試合後には、１３日の広島戦（福井）で延長１２回に逆転サヨナラ弾で通算３００号を達成した巨人・坂本勇人内野手（３７）についても言及。巨人で長らく共に戦ってきた１学年先輩とあって「やっぱり勇人さんもまだまだこんなもんじゃないと思っていますし、本人もまだまだやる気でいると思うので、舞台は違いますけど、活躍を僕は見ているので、まだまだ頑張っていきたいと僕は思っています」と共闘を誓った。