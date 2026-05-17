東京の喫茶店で過ごす「別世界」のような時間6選　心ほどける束の間の異空間旅

扉を開けて足を踏み入れると、時の流れがふっと変わる。それはまるで、別世界を旅しているような ……。俗世と離れ、心ゆくまで過ごしたい6軒をご紹介します。

振り子時計の音が響く…50年前から変わらぬ風情『物豆奇（ものずき）』＠西荻窪

飴色の艶を帯びた壁や柱にかかっているのは数えきれないほどの時計たち。そんな不思議な空間は、まるで異世界にあるどこかの家に迷い込んだ気分になる。

この光景、喫茶店好きの読者なら既視感を覚えるかもしれない。そう、ルーツは国立にあった名喫茶『邪宗門（じゃしゅうもん）』にあり。

かの店に惚れ込んだのが不動産業を営んでいた初代オーナー。古材やアンティーク家具を買い集め、そのノスタルジックな世界観を引き継いだ。それから少しして、ここを譲り受けたのが現店主の山田さん。ふと店内を見渡せばきちんと掃除が行き届き、開店から半世紀の時を経たとは思えぬほど整えられていた。

そんな場所で飲むブレンドは1杯ずつ豆を挽くところから始めるのも昔からのスタイル。モカをベースにした軽い酸味が心地良く舌を包んで、ほっと心を和ませる。

シフォンケーキ350円、ブレンド500円（セットで−50円）

『物豆奇（ものずき）』（手前）シフォンケーキ 350円 （奥）ブレンド 500円（セットで−50円） 手作り感のある素朴な味わいにほっとする。ケーキの種類はその時々で変わる。コーヒーはブレンドの他、マンデリンやキリマンジャロなどのシングルオリジンもある

ジャズの調べに混じって時折ボーン、ボーンと重低音を響かせる振り子時計が、今日も初代と2代目の想いを見守ってくれている。

『物豆奇（ものずき）』囲炉裏のテーブルは長年使い込まれ、木の手触りもなめらか。椅子も包み込まれるような座り心地だ

［店名］『物豆奇（ものずき）』

［住所］東京都杉並区西荻北3-12-10

［電話］03-3395-9569

［営業時間］11時半〜19時

［休日］不定休

［交通］JR中央線ほか西荻窪駅北口から徒歩4分

いつもの日常を手放して心ほどける時間を過ごす『アール座読書館』＠高円寺

棚にあった積読本と財布を持って電車に乗った。今日ばかりはスマホも家でお留守番。それもちょっとした冒険のようでわくわくしてくる。

急な階段を上がって扉を開けると、そこに広がっていたのは背の高い植物が生い茂る癒しの空間。日差しが入る窓側の席を選んですべり込んだ。

ここでのお約束は会話禁止。静かな店内にはページを捲る音が響いていて、こちらもそれに倣って物語の世界へひとっ飛び。思えば、なんて忙しない毎日を生きているのだろう。こうやって本に没入するのも本当に久しぶりのことだ。

ブラウニー350円、スパイス・チャイ800円

『アール座読書館』（手前）ブラウニー 350円 （奥）スパイス・チャイ 800円 「スパイス・チャイ」はやや強めの甘み。無糖での注文も可。甘味はこのブラウニーやクッキーなどを用意している

ふと机の引き出しを開けてみると、そこに現れたのが、なぜか岬のジオラマ。そんな遊び心にクスッとしながら隣の引き出しを見れば落書き帳。この席に座った、たくさんの人の想いが綴られていて、なんだか見知らぬ誰かと対話をしている気分。そうこうするうち、あっという間に陽も傾いてきた。

いつもの日常を手放してみる、大人にはたまにこんな時間が必要だ。

『アール座読書館』雑居ビルの中とは思えぬ空間が広がっている。奥の本棚には小説、旅の案内、コミックなど様々なジャンルの本を揃えている。読書だけでなく、仕事や勉強も可能だが、それを忘れるひと時も楽しんで

［店名］『アール座読書館』

［住所］東京都杉並区高円寺南3-57-6・2階

［電話］03-3312-7941

［営業時間］12時〜22時（21時半LO）

［休日］月（祝は営業、翌火休）

［交通］JR中央線ほか高円寺駅南口から徒歩5分

見事に復活した名建築で楽しむケーキとアート『旧尾崎テオドラ邸』＠豪徳寺

春の日差しを受けて堂々とそびえる水色の洋館。明治21年に尾崎三良男爵が、元東京市長・尾崎行雄の妻となる娘のテオドラ氏の来日時期に建てた邸宅だ。

今の姿からは想像もつかないが、取り壊しの危機に遭っていた。そこへ救いの手を差し伸べたのが、この館を愛した漫画家の山下和美さん。長い改修工事を経て一昨年、喫茶＆ギャラリーとして新たな歴史を刻み始めた。

スリッパに履き替えて案内されたティールームは天井高く、シンプルな造りの中に木の温もりあふれる空間。テオドラが生きた19世紀に英国女王が好んだヴィクトリアケーキをはじめ、専属パティシエが腕を振るったスイーツに気分も華やぐ。

クリームティーセット1700円

『旧尾崎テオドラ邸』クリームティーセット 1700円 スコーンはリベイクして、温かな生地からバターの香りがふわりと広がる。クロテッドクリームと季節のジャムが添えられる

香り高い紅茶と共に堪能したら、2階へ行こう。ここはフロア全体がギャラリーになっていて、主に漫画家の原画展を開催。じっくり作品と向き合っていると時間が経つのも忘れてしまう。そうだ、帰りは1階のショップに寄って何か思い出になる品を買って帰ろう。

『旧尾崎テオドラ邸』ティールームの一部。テーブルや椅子、フロアも木で統一された広々とした空間だ

［店名］『旧尾崎テオドラ邸』

［住所］東京都世田谷区豪徳寺2-30-16

［電話］03-6413-5413

［営業時間］10時〜18時（17時半最終入店）

［休日］木

［交通］東急世田谷線宮の坂駅から徒歩6分

日本庭園を望む広縁でほっと心安らぐ時間を『縁側カフェ』＠竹ノ塚

久しぶりに買った原稿用紙をカバンに詰め込んで、再びここを訪れた。書院造りの客間の横には広縁の席。そこへ座って窓の外を眺めると、築山から流れるように配された梅がちらほらとほころんで、もうすぐ春が来るよと告げてくる。そんな風情は、どこか昔の作家の別荘や彼らが逗留した旅館を思わせ、自分も紙とペンに向き合ってみたくなった。

そもそも、この日本家屋は昭和14年に建てられた平田源七氏の邸宅。店を切り盛りする井上さんの曽祖父だ。平成24年に国の登録有形文化財に指定され、約10年前からその一部を喫茶室として開放している。

ハンドドリップで淹れてくれるコーヒーを啜り、柔らかな日差しに包まれていると、たちまち身も心もほぐれてくる。

いちごのタルト860円、本日のコーヒー640円（セットで−100円）

『縁側カフェ』（手前）いちごのタルト 860円 （奥）本日のコーヒー 640円（セットで−100円） 本日のコーヒーはその時々で浅煎りと深煎りの2種類を用意。サクッと軽やかなタルト生地にマスカルポーネのクリームとフレッシュなイチゴがたっぷりのる。※イチゴの種類により価格が若干異なる

きっと初代の家主も日向ぼっこしながら余暇を過ごしたに違いない。ここには今も変わらずやさしく幸せな時間が流れている。さあて、そろそろ席も埋まってきた頃合いだ。この文章を締め括ってお暇しよう。

『縁側カフェ』庭園の眺めのほかにも、建築当時の職人の細やかな手仕事を感じさせる窓枠や天井の造りにも注目したい

［店名］『縁側カフェ』

［住所］東京都足立区西保木間2-5-10

［電話］050-5589-7284

［営業時間］11時半〜18時（17時半LO）

［休日］土・日・月（他、不定休あり）

［交通］東武スカイツリーライン竹ノ塚駅東口から徒歩14分

壁に天井に絵画がズラリ…地下に出現した異空間『エルグレコ』＠青山一丁目

吸い込まれるような青空が描かれた天井画に、ここが地下にあることを一瞬、忘れてしまう。半世紀前に建てられたオフィスビルとともに誕生した『エルグレコ』。17世紀の著名な画家の名をとったこの喫茶店には、若き日の小松崎邦夫の大作や海外のステンドガラスがそこかしこに飾られている。

アンティークの椅子に腰かければ、どこかヨーロッパの貴族のお屋敷にでも招かれた気分だ。けれど手元のメニューは実に庶民的。モーニングセットは630円、ランチセットも千円程度、朝珈琲が380円とお屋敷の敷居が低すぎる。

人気のカレーは「実家のお母さん」を思い出すなんとも懐かしい味だ。

グレコのカレーライス・ランチセット1080円（ドリンク・サラダ付き）

『エルグレコ』グレコのカレーライス・ランチセット 1080円（ドリンク・サラダ付き） ランチは10時半〜13時半まで。ひと晩寝かせたビーフカレーは30年前から変わらぬ味

青山一丁目といえばブティックが並ぶ表参道が目と鼻の先だが、「どちらかといえばここは新橋のサラリーマン文化。働く人が気軽に立ち寄れる店を目指しています」と店長の雨宮虹介さん。

ただレトロなだけではない、アンバランスさが妙に心地いい不思議な店だ。

『エルグレコ』印象的な藪野建の天井画。店内の絵画は若い日本人画家を支援するために購入したとか

［店名］『エルグレコ』

［住所］東京都港区南青山1-1-1新青山ビル東館地下1階

［電話］03-3475-1733

［営業時間］8時〜20時、土：12時〜18時半、祝：11時半〜17時半

［休日］日

［交通］地下鉄銀座線ほか青山一丁目駅4番出口から直結

至福の一杯を世界中の名窯のカップで『茶亭 羽當（はとう）』＠渋谷

渋谷駅からすぐの路地に佇む『茶亭 羽當』。ブルーボトルコーヒーの創業者にも愛されるこちらの原点は、茶道のおもてなしの心にある。落ち着きある店内には数々の季節の花があり、一枚板のカウンターの奥には棚一杯、びっしりと並ぶカップの数々。700客はあると、創業時から店に立つ寺島さんは笑う。

「お客様がこのカップなら喜ぶだろうな」という気持ちで揃えたものだ。それらの中から、その人にあったカップを選んでくれるのも楽しい。

ほどなく、私の元にはハンガリーの名窯「ヘレンド」のシノワズリのカップに注がれたコーヒーがそっと置かれた。豆を25gと贅沢に使い、粗く挽くことで、雑味の少ない部分を抽出したコーヒーは香り高くすっきりした味わい。

羽當オリジナルブレンド1000円、自家製シフォンケーキ（メープル）750円

『茶亭 羽當（はとう）』（手前）羽當オリジナルブレンド 1000円 （奥）自家製シフォンケーキ（メープル） 750円 滑らかな口あたりのシフォンケーキは甘さ控えめの生クリームが合い絶品

憧れの名陶が並ぶ空間で、絶え間なく湯気をあげるポットの音や無駄のないスタッフの動きにも癒される。どんな年代の人も受け入れる、茶室のように懐の深い「羽當」での一服を楽しみたい。

『茶亭 羽當（はとう）』

［店名］『茶亭 羽當（はとう）』

［住所］東京都渋谷区渋谷1-15-19

［電話］03-3400-9088

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか渋谷駅東口から徒歩3分

撮影／小澤晶子（物豆奇、旧尾崎テオドラ邸、縁側カフェ）、松田麻樹（アール座読書館）、大西陽（エルグレコ）、西崎進也（羽當）、取材／菜々山いく子（物豆奇、アール座読書館、旧尾崎テオドラ邸、縁側カフェ）、白石あづさ（エルグレコ）、井上優（羽當）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、別世界を旅している気分に浸れる名喫茶の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】扉を開くと別世界が広がる 束の間の異空間旅を楽しめる東京の名喫茶（32枚）