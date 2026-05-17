おすすめしたい「穴場温泉地」ランキング！ 2位は北海道「ぬかびら源泉郷」、では1位は？
「じゃらんリサーチセンター」は、旅行サイト「じゃらんnet」会員1万2595人を対象に「おすすめしたい穴場温泉地ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【29位までの全ランキング結果を見る】
北海道の大自然に囲まれ、人工湖の糠平湖やタウシュベツ川橋梁などの観光スポットを楽しめる秘境感が支持されています。混雑が少なく静かな環境でゆっくり過ごせる点や、地元産の山の幸を味わえるプランが穴場としての魅力を高めています。
自然に囲まれた圧倒的な秘境感と優れた泉質が高く評価されています。秘湯らしい静かな環境でゆっくりと日常を忘れて過ごせる点が、多くの旅行者から強くおすすめされる要因となりました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：ぬかびら源泉郷（北海道）2位は、北海道の「ぬかびら源泉郷」でした。
北海道の大自然に囲まれ、人工湖の糠平湖やタウシュベツ川橋梁などの観光スポットを楽しめる秘境感が支持されています。混雑が少なく静かな環境でゆっくり過ごせる点や、地元産の山の幸を味わえるプランが穴場としての魅力を高めています。
1位：乳頭温泉郷（秋田県）1位は、秋田県の山間に位置する「乳頭温泉郷」でした。
自然に囲まれた圧倒的な秘境感と優れた泉質が高く評価されています。秘湯らしい静かな環境でゆっくりと日常を忘れて過ごせる点が、多くの旅行者から強くおすすめされる要因となりました。
(文:All About ニュース編集部)