◆ナガセケンコー杯 第３５回春季北海道大会 春季リーグ戦▽第１節 北広島Ｆビレッジボーイズ１２―２旭川道北ボーイズ（１６日・札幌スタジアムほか）

リーグ戦４試合が行われた。北広島Ｆビレッジボーイズはダブルヘッダーの２試合目で旭川道北ボーイズを１２―２の４回コールドで下し、今リーグ戦初白星を挙げた。１回途中から救援登板した安部透馬投手（３年）が４回を投げ２失点。打っては決勝打を含む２安打３打点と投打で活躍を見せチームを勝利に導いた。昨秋から始めたウェートトレーニングと体幹強化の効果を発揮した。

緊急登板にも安部は冷静だった。５番・遊撃で先発した初回、チームメートの太田が足をつって降板。１死満塁のピンチでマウンドに上がった。「気持ちでいこうと」。言葉通り攻めの投球で２者連続三振と得点を許さなかった。直後の攻撃では１死満塁で右翼手の頭を越す走者一掃の３点三塁打を放ち流れを引き寄せた。好救援に２安打３打点と投打での活躍に「とにかくうれしいです」と笑みをこぼした。

昨年秋からウェートトレーニングを始めた。柔道整復師の資格を持つ父・雄士（たけし）さん（４２）が勤務する整骨院を拠点にベンチプレスやスクワットなどで上半身と下半身を鍛えた。さらに水が入ったウォーターバッグを使って体幹も強化。食事は１日５食前後に増やし、体重も７キロ前後増えて６０キロと大きくなった。この日も「下半身で粘れた」と効果を実感した。

ダブルヘッダーを戦ったチームは１勝１分けと好スタートを切った。１試合目でも３打点と存在感を示した安部に山田徹監督（６５）は「集中力でうまく対応してくれた」と目を細めた。安部は「今日みたいな打撃や投球ができるように」と次戦へ気を引き締めた。