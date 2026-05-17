「ヘッドを低く出す」と簡単に脱出できる！バンカーのコツを解説

グリーンまわりの罠のひとつバンカーは、入ってしまうと打数が増える可能性が高まる。

その可能性を低くする「必ず1打で出る」、さらには「ピンに寄る」ヒントとなる打ち方やテクニックをお教えしよう。

ヘッドを低く出したほうがミスなく確実に脱出できる

決めたポジションに向けて振り抜けばインパクトがゆるまず簡単に脱出できる。

バンカーショットはインパクトがゆるむと脱出できません。そこで私は、打つ前に振り幅を決め、そのなかでクラブをしっかり振る。フォローサイドの決めたポジションに向けてクラブを一気に振り抜けば、ゆるむことなくスイングできます。

このときに、ヘッドを低く出すことがコツ。高く振り上げるより、低く出したほうがボールをすくい上げる意識がなくなり、1回で確実に脱出できますよ。

打つ前に振り幅を決めます！

打つ距離に応じて振り幅を決めたら、そのなかで左右対称のスイングを作る。

ハーフスイングの場合はヘッドを低く出しつつ腰の高さでクラブを止める。

クラブを高く振り上げても脱出できるがホームランのミスが出やすいので注意。

フェースは大きく開く

「サンドウエッジのフェースを開いて構えるのが基本。大きく開けばバンスを利用できます」（鶴岡）

フェースの向きをキープ

インパクト後はヘッドを低く出しながら、開いたフェースの向きをキープすれば、バンカーのアゴが高くても脱出できる。

いかがでしたか？ バンカーから出るときはヘッドを低くして確実に脱出することを目指しましょう！



鶴岡果恋

●つるおか・かれん／1999年生まれ、神奈川県出身。166㎝。18年のプロテストに合格。25年シーズンは、大東建託・いい部屋ネットレディスと北海道meijiカップで2位に入るなど活躍。今季は悲願のツアー初優勝を目指す。明治安田所属。

構成＝小山俊正

写真＝相田克己、田中宏幸