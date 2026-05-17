表参道で子どもの本の専門店『クレヨンハウス』を開いて47年。2022年吉祥寺に移転し、新たな挑戦を始めた落合恵子さん。その翌年、がんと診断されましたがごく身近な人以外には告げずに闘病を続けてきたと語ります。がんになった自分の、精神的・肉体的変化を綴ったこの本に込めた思いとは――。（構成：篠藤ゆり 撮影：本社・武田裕介）

【写真】『クレヨンハウス』移転を語る落合さん

* * * * * * *

治療される側として発信していく

東京・青山で46年続いた子どもの本の専門店「クレヨンハウス」を吉祥寺に移転させたのが2022年12月。その翌年、2023年に左上葉部小細胞肺がんステージIIIＡと診断されました。

特別な思いはありませんでしたが、「がんになった」自分の精神的・肉体的変化を書いて残しておこうと。ほかの仕事もあって、入院した時もパソコンを持ち込み「病気メモ」のような形で書き、それに加筆したのがこの本です。

メモを書き続けたのは、ひとつには、聞きたいことをなかなか医師に聞けないジレンマがあったから。

患者さんが大勢待っているので、医師との時間を奪うのが申し訳なく、つい遠慮してしまいます。その結果、「これ、どういうことか教えてください」とか「次に、何か変化が起きた時はどうすればいいんですか」など、質問したいのに聞けずにいることが、気がつけばどんどん増えていく。それもちゃんと記録しておこう、と。

これまでも、友だちの病気や母の介護を通して医療機関とかかわってきましたが、自分が治療される側になって初めて実感できることや疑問がたくさんありました。それを書くことは、がんに限らずいろいろな病気になった方のささやかな参考になるのではないか、とも思ったのです。



『がんと生ききる 悲観にも楽観にも傾かず』（著：落合恵子／朝日新聞出版）

みんなが元気なわけではない

メディアは「元気な老人」ばかり取り上げがちですが、みんなが元気なわけではありません。光の部分を描いたら、影も描かないとフェアではない。

母を介護していた時も、元気でいたいと望みながらそうはいかない人たちへの光の当て方がメディアは弱いと感じて、それも記してきました。そして今回は、自分の病気を書くことに。

それにごく身近な人以外には、がんと判明して以来、3年余、病気のことを告げずにきたので、この1冊があれば皆さんに「黙っていてごめんね」という気持ちを表せるかな、と。（笑）

この本にも書きましたが、いろいろな理由から2回病院を替え、3つ目の病院に辿り着いて抗がん剤治療を始めるまで3ヵ月くらいかかっています。私のがんは進行が速いタイプなので、その間に進行していたらどうしようと不安もありました。

結果的に今もこうしていますが、2番目の病院でうまくいかなかった時は、置き去りにされたような、本当に心細い思いをしたものです。

そして入院中は、本にもずいぶん助けられました。昔、何度も読んだ本の一節がこんなふうに自分を支えてくれるのだと気づいたり。本が贈ってくれるものの大きさと深さを再発見しました。

病気になるということは

『がんと生ききる 悲観にも楽観にも傾かず』というタイトルは、迷った結果、決めたものです。編集者のアドバイスもあり、「がん」という言葉を入れることに。読者からの反響はとても大きいです。

再確認したのは、講演会でも読者からの手紙でも、自分もがんだったけれど誰にも言えなかったという声が多かったこと。「一緒にいるよ」と手を差し出されたい時なのに、少なからぬ人が孤立を味わっていたんですね。

人間にとって病気になるというのは、「弱くなる」と言い換えることも可能です。男性の場合、「弱くなる」ことを公表すると、競争社会から弾かれるのではないかという恐れもあるのかもしれません。女性は、言ってしまうと「みんなと違う」ことが露呈する。人はみな、違って当然なのに。そんな社会の構造が本当に嫌になります。

ただ、嘆いてばかりいても仕方ない。私は今、81歳ですが、まだまだやりたいことがあるので、前に向かって進まないと。

数年前から、有機農法のヴィレッジを作りたいと計画を立てています。そこを、この社会で「違い」で苦しめられる人たちの、就労と安らぎの場にしたいのです。病気になったことで、ヴィレッジに簡易宿泊所を作るという夢がひとつ加わりました。

たとえば「あなたはがんです」と言われた後、人と繋がりたいと思う時もあるだろうし、一人になりたい時も当然あるはず。自分の気持ちに合わせて、宿泊所で自炊してもいいし、誰かが作ってくれたものを食べてもいい。そういう場を作りたいのですが、まずはいつまで元気でいられるか。

この本を読んだ方から「新しい哲学書ですね」と言われたのが、うれしかった。人間、誰でも最後に辿り着く先は「死」です。でも、そこまでをいかに生ききるか。この本は、自分への、そんな問いかけでもあるのです。