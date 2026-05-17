松山英樹は“V圏内”の4打差11位で最終日へ 未勝利の29歳がメジャーVに王手、マキロイが3差まで肉薄
＜全米プロ 3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を争う大会は、第3ラウンドが終了した。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
2日目に首位と1打差のトータル3アンダー・3位に浮上した松山英樹の3日目は、1イーグル・3バーディ・6ボギーの「71」。トータル2アンダー・11位タイで最終日に入る。序盤は12番までに3つ落とす苦しい展開だったが、2オンに成功した16番パー5でイーグルを奪うなど踏みとどまった。首位と4打差から、2021年の「マスターズ」以来となるメジャー2勝目を目指していく。日本勢は3人が決勝ラウンドに進出。比嘉一貴は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル2オーバー・48位タイ。久常涼は2バーディ・5ボギーで連日の「73」と落として、トータル3オーバー・52位タイにつけている。トータル6アンダーの首位には、ツアー未勝利の29歳、アレックス・スモーリー（米国）が立っている。2打差の2位タイにはマティアス・シュミッド（ドイツ）、ニック・テイラー（カナダ）、ジョン・ラーム（スペイン）、アーロン・ライ（イングランド）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）の5人が続いている。「マスターズ」に続くメジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は「67」と伸ばした前日に続き、3日目も「66」の好ラウンド。トータル3アンダー・7位タイで優勝争いに食い込んできた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米プロ 3日目成績
“飛ばないボール”でPGA勝利の選手が！ 飛距離375yも記録「感触がイイ」
松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない”哲学”とは
マキロイピンチ？ 右足小指のケガでマスターズに続くメジャー連勝に“黄信号”か
＜LIVE＞米女子スコア速報
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
2日目に首位と1打差のトータル3アンダー・3位に浮上した松山英樹の3日目は、1イーグル・3バーディ・6ボギーの「71」。トータル2アンダー・11位タイで最終日に入る。序盤は12番までに3つ落とす苦しい展開だったが、2オンに成功した16番パー5でイーグルを奪うなど踏みとどまった。首位と4打差から、2021年の「マスターズ」以来となるメジャー2勝目を目指していく。日本勢は3人が決勝ラウンドに進出。比嘉一貴は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル2オーバー・48位タイ。久常涼は2バーディ・5ボギーで連日の「73」と落として、トータル3オーバー・52位タイにつけている。トータル6アンダーの首位には、ツアー未勝利の29歳、アレックス・スモーリー（米国）が立っている。2打差の2位タイにはマティアス・シュミッド（ドイツ）、ニック・テイラー（カナダ）、ジョン・ラーム（スペイン）、アーロン・ライ（イングランド）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）の5人が続いている。「マスターズ」に続くメジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は「67」と伸ばした前日に続き、3日目も「66」の好ラウンド。トータル3アンダー・7位タイで優勝争いに食い込んできた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米プロ 3日目成績
“飛ばないボール”でPGA勝利の選手が！ 飛距離375yも記録「感触がイイ」
松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない”哲学”とは
マキロイピンチ？ 右足小指のケガでマスターズに続くメジャー連勝に“黄信号”か
＜LIVE＞米女子スコア速報