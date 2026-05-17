【次世代ヒロイン】和田海佑が『FLASH』で圧倒的ボディを披露！井上尚弥戦のラウンドガールが語る「次の野望」

「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売

井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑が『FLASH』で魅せた！

「グラビア界の次世代ヒロイン」として期待される和田海佑が、『FLASH』に登場した。

9ページに及ぶ誌面では、その圧倒的なプロポーションを余すことなく披露。5月2日の井上尚弥vs中谷潤人戦でラウンドガールを務め、大きな注目を集めたばかりの彼女だが、視線はすでに先を見据えている。

現在の目標は、「佐久間宣行のNOBROCK TVに出演して、同じ事務所の森脇梨々夏さんと共演すること」とのこと。その動向から目が離せない。

【プロフィール】

和田海佑（わだ・みゆ）

29歳 1997年3月29日生まれ 兵庫県出身 T158 AB型

趣味：野球観戦、心霊系、水色の物を集める

特技：100のエピソードトーク、愛嬌をふりまく

2020年9月、NMB48の7期生として加入。2025年11月、同グループを卒業。2026年2月にプラチナムプロダクションに移籍した。1st写真集『確信犯』がワニブックスより発売中。

そのほか最新情報は、公式X（@MYUMYU_48）、公式Instagram（@myu____o0）にて

【クレジット】

和田海佑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

【デジタル告知】

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