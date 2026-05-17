◆米大リーグ パイレーツ０―６フィリーズ（１６日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が敵地のパイレーツ戦に先発し６安打＆１３奪三振＆無四球で完封勝ちし５勝目をマーク。９回に１６球を費やしたため惜しくもマダックス（１００球未満完封）こそ逃したが、１０８球パイレーツ打線を料理した。

自己最多の１３三振で奪三振部門では８０となり、ミジオロウスキー（ブルワーズ）に並んでトップタイ。防御率は１・８２でエルダー（ブレーブス）に０・０１差の２位となった。規定投球回不足ながら防御率０・８２を誇る大谷翔平（ドジャース）が狙うサイ・ヤング賞のライバルに大きく浮かび上がってきた。

ナ・リーグでは奪三振トップタイのミジオロウスキー（３勝２敗、防御率２・１２）、昨季のサイ・ヤング賞Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）も６勝２敗、防御率１・９８と数字を伸ばしてきており、サイ・ヤング賞は例年にないハイレベルな争いになるだろう。

なお、２１号本塁打が期待されたフィリーズのＫ・シュワバーは右翼線２点二塁打の４打数１安打だった。