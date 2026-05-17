タレントの成瀬いな（25）が17日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アニメ「ふしぎなメルモ」のメルモちゃんのコスプレを披露した。

「アニメクラシックス アニソン Fire FES岡崎公演 本日はありがとうございましたー」と、16日に愛知県岡崎市で開催されたイベントの来場者に感謝。

メルモちゃんのコスプレ写真をアップし「アニソン×花火の迫力が本当に凄すぎて大興奮でした 来てくださった皆さんありがとうございました また今度も楽しみにしててね！」とつづった。

成瀬は、千葉県出身で、小学生では野球に熱中し、男子を押しのけてレギュラーとなった実力の持ち主。今もバッティングセンターで快音を飛ばし、野球中継のゲストも務めている。推しはロッテ。

2022年に「ミスFLASH2023」でセミファイナリストに選出。昨年度から、SHOOT BOXINGラウンドガール「SHOOT GIRLS」の一員として活躍中。昨年8月の鈴鹿8時間耐久レースでは、ゼッケン56のチーム「AOSHIMA MEGU with HAMAGUCH Racing」でレースクイーンと務めた。今年4月に浜松オートレースヴィーナス10代目に就任。

公式プロフィルは、身長1メートル61、3サイズはB・89、W・59。H・87。趣味はコスプレ、アニメ、ゲーム、旅行、バイク。特技は野球に加えて韓国語。愛車は、アメリカンタイプのヤマハ「ドラッグスター250」。