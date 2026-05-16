糖尿病の人が「歯科検診」を受けるべき理由はご存じですか? 「歯周病」との関係を解説!

糖尿病を抱える患者さんにとって「歯科検診」はお口の健康を守るだけでなく、糖尿病の病状を安定させるうえでもメリットがあります。今回は糖尿病患者さんにおける歯科検診の重要性について、武部歯科医院の阿部先生に解説していただきました。

編集部

糖尿病になると、医科の先生からも「歯科検診」を強く推奨されると聞きます。それはなぜでしょうか？

阿部先生

歯科検診は健康な方でも定期的に受けていただきたいのですが、糖尿病の方は通常よりもむし歯や歯周病、ドライマウス、口臭などお口の病気を発症しやすい傾向にあります。そのため歯科医をはじめ、医科の先生も歯科検診を強くおすすめしているのだと思います。

編集部

なぜ、糖尿病になるとむし歯や歯周病などを発症しやすくなるのでしょうか？

阿部先生

糖尿病になると体の変化やお薬の作用により、通常よりもお口の中が乾きやすくなるためです。唾液にはお口の中を洗い流す自浄作用がありますが、糖尿病の方はその唾液が不足しやすく、これにより口内に細菌が繁殖しやすくなります。くわえて、血糖のコントロールが悪くなると、細菌に対する抵抗力や傷を修復する働きも鈍くなります。このような理由から、糖尿病の方は健康な方と比べると、むし歯や歯周病の発症リスクが高くなってしまうわけです。

編集部

糖尿病と歯科の病気では「歯周病」がよく話題に取り上げられるのですが、それはなぜでしょうか？

阿部先生

糖尿病と歯周病は、互いが互いの病気の発症や進行に影響を及ぼし合うことが数多くの論文で明らかになってきたからです。例えば、糖尿病の方が歯周病の治療をすると、血糖のコントロールが良くなるという報告があります。その反対に、血糖のコントロールが悪い方は、歯周病を発症するリスクが高くなることもわかっています。このように、糖尿病と歯周病は相互関係にあるため、糖尿病の方はとくに歯周病に警戒が必要です。

監修歯科医師：

阿部 祐理子（武部歯科医院）

日本歯科大学生命歯学部卒業。同大学附属病院での研修、勤務を経て武部歯科医院副院長に就任。地域に根差した、患者様一人ひとりに寄り添う医療に心がける。日本歯科大学附属病院臨床講師、日本補綴歯科学会会員。日本糖尿病協会登録歯科医、日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト。

※この記事はメディカルドックにて＜糖尿病患者さんは『歯科検診』が必要！ ｢糖尿病と歯周病の関係｣や注意点を歯科医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。