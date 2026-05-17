2026年5月17日（日） MLB パイレーツ vs フィリーズ 試合結果
開催：2026.5.17
会場：ＰＮＣパーク
結果：[パイレーツ] 0 - 6 [フィリーズ]
MLBの試合が17日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとフィリーズが対戦した。
パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。
1回表、3番 ブライス・ハーパー 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PIT 0-3 PHI
2回表、2番 カイル・シュワバー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PIT 0-4 PHI、さらにライトが悪送球でフィリーズ得点 PIT 0-5 PHI
8回表、1番 トレー・ターナー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PIT 0-6 PHI
試合は0対6でフィリーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで1勝5敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-17 07:50:57 更新