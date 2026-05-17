開催：2026.5.17

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 0 - 6 [フィリーズ]

MLBの試合が17日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとフィリーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。

1回表、3番 ブライス・ハーパー 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PIT 0-3 PHI

2回表、2番 カイル・シュワバー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PIT 0-4 PHI、さらにライトが悪送球でフィリーズ得点 PIT 0-5 PHI

8回表、1番 トレー・ターナー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PIT 0-6 PHI

試合は0対6でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで1勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 07:50:57 更新