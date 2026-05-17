開催：2026.5.17

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 13 - 3 [オリオールズ]

MLBの試合が17日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとオリオールズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。

2回裏、7番 キーバート・ルイーズ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-0 BAL

3回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 4-0 BAL

7回表、5番 サミュエル・バサロ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 WSH 4-1 BAL、6番 タイラー・オニール 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 WSH 4-2 BAL、2番 テーラー・ウォード 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 WSH 4-3 BAL

7回裏、3番 ブレイディ・ハウス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 5-3 BAL、5番 デーレン・リレ 5球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでナショナルズ得点 WSH 6-3 BAL、7番 キーバート・ルイーズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 8-3 BAL、9番 ジェーコブ・ヤング 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 11-3 BAL

8回裏、3番 ブレイディ・ハウス 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 13-3 BAL

試合は13対3でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのケード・カバリで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はオリオールズのクリス・バジットで、ここまで3勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 08:06:16 更新