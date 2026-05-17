「怪我しちゃった」「大丈夫？」日本の早朝にもたらされた“悲報”にSNS懸念「足首がやな方向に」
日本人８選手が所属するシント＝トロイデンは、現地５月17日に行われたベルギーリーグのプレーオフ１第8節で、ゲントと対戦。１−１のドローに終わった。
この試合で、開始早々にアクシデントが発生。敵陣ペナルティエリア内で、相手DF橋岡大樹と競り合ったMFの伊藤涼太郎が右足首付近を負傷。12分で交代を余儀なくされたのだ。
日本の早朝、この悲報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「これ大丈夫？」
「足首がやな方向に...」
「捻挫したかな？」
「怪我しちゃった...。響かないと良いんだけど、結構負荷かかってそうで心配」
「伊藤涼太郎のステップアップ、ラストチャンスの可能性があったが、橋岡が妨害する形に」
今季はトップ下で躍動し、日本代表への招集待望論もあった伊藤。今季終了後はステップアップ移籍が取り沙汰されているだけに、長期の離脱にならないのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「衝撃デカすぎる」日本の深夜にもたらされた世界１位の“公式発表”にネット騒然「選手層が異次元」「やばすぎやろ」
この試合で、開始早々にアクシデントが発生。敵陣ペナルティエリア内で、相手DF橋岡大樹と競り合ったMFの伊藤涼太郎が右足首付近を負傷。12分で交代を余儀なくされたのだ。
日本の早朝、この悲報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「これ大丈夫？」
「足首がやな方向に...」
「捻挫したかな？」
「怪我しちゃった...。響かないと良いんだけど、結構負荷かかってそうで心配」
「伊藤涼太郎のステップアップ、ラストチャンスの可能性があったが、橋岡が妨害する形に」
今季はトップ下で躍動し、日本代表への招集待望論もあった伊藤。今季終了後はステップアップ移籍が取り沙汰されているだけに、長期の離脱にならないのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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