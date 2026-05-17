「失われた音楽」を演奏するピアノコンサート＝2026年2月、名古屋市

市民団体「名古屋作曲の会」（名古屋市）が、戦争などで楽譜の所在が分からなくなった「失われた音楽」を復活させる取り組みをしている。楽譜を見つけ出して音源をユーチューブで公開し、2月にはピアノコンサートを催した。特別顧問の榊山大亮さん（47）は「不運にも埋もれてしまった曲の価値を正しく伝え直したい」と意気込む。（共同＝瀬尾遊）

榊山さんのユーチューブチャンネルには、日本のクラシックを中心にピアノ作品が200本以上並ぶ。作曲したのは、著名人からあまり知られていない人、故人から存命の人までさまざまだ。2020年ごろから、榊山さんらが楽譜を基に音楽ソフトで編集する「蘇演活動」でよみがえらせた。

「発掘」したのは世界中の2万曲以上に及び、ユーチューブで紹介したのはその一部だ。戦火で焼失したり、喫茶店やレストランでしか演奏されず楽譜がほとんど残らなかったりした曲を対象にした。国立国会図書館のデジタル資料を検索したほか、海外の音楽家の協力も得て実現した。

榊山さんは高校生の時、演奏機会がほとんどない曲を音楽雑誌などから見つける個人研究を始めた。榊山さん自身が10歳ぐらいから曲を作っており「せっかく生まれてきた曲が演奏されないのはもったいない」と感じていたという。

2月に名古屋市で開かれたコンサートでは、日本人9人が手がけた作品が披露された。不協和音のような音が用いられる曲もあり、40人ほどの聴衆はその場でしか聴けない音色を楽しんでいた。

唱歌「浜辺の歌」や童謡で知られる故成田為三の曲も演奏された。楽譜の多くは太平洋戦争で焼失。榊山さんは楽譜が載った女性誌を取り寄せて見つけ出したという。

コンサートに出演したピアニスト石原なつみさん（21）は「（作曲家の）資料がほとんどない曲もあり、イメージづくりが難しかった。その半面、新鮮な気持ちで臨めた」と振り返った。作曲の会会長の清水幹太さん（25）は「楽譜が実際に演奏される価値の大きさを実感した」と手応えをつかんでいる。

「名古屋作曲の会」会長の清水幹太さん

「名古屋作曲の会」特別顧問の榊山大亮さん（矢澤貴大氏撮影）