「暑すぎて無理、、」→ 入れておくだけで解決！【3COINS】夏の不快感を救う「冷感パッド」

全国的に気温が上がり、猛暑になることが予想されている今年の夏。「暑すぎて外に出るのがイヤ……」そんな日に頼りになるアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】で発見しました。今回は、装着するだけで不快感を軽減できる「冷感パッド」をご紹介。帽子とリュックにつけられるタイプなので、夏のレジャーシーンにも重宝しそうです。

熱がこもる帽子の中もひんやり涼しく

【3COINS】「帽子用冷感パッド：L」\880（税込）

キャップやハットの内側に装着して使う、帽子用の冷感パッド。熱がこもりがちな帽子の中も涼しく、頭部を冷やすことで暑さ対策もバッチリできそうです。公式オンラインストアによると「28℃以下で徐々にかたまり、手軽にひんやり感を得られます」とのこと。繰り返し使えて経済的なのも嬉しいポイントです。

リュックに装着して背中の汗だく問題を解決！

【3COINS】「リュック用冷感シート」\880（税込）

「リュックを背負うと背中が汗だく……」その不快感を軽減したいなら、リュックの内側に装着するこちらの冷感シートがおすすめです。上部の持ち手と肩掛け部分に、冷感シートのベルトを付けるだけでOK。面ファスナーで長さを調節できるため、手持ちのリュックにもしっかりフィットさせられそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。