元アイドルグループ「少女隊」のミホこと、アーティストの藍田美豊が14日までに自身のインスタグラムを更新。「だいぶ髪が伸びました」と少しミディアムになったヘアスタイルを披露した。



【写真】一心同体、少女隊♪のころからさらに進化！ミホの現在も美しすぎる

藍田が少女隊でデビューしたのは1983年。完成された美しさに、ボーイッシュなショートヘアが印象的だったが「14歳の時にデビューが決まり まわりのおじさんに言われるがまま今でいうブランディングで聖子ちゃんカットからショートカットに」と当時の髪型決定の経緯を明かした。



ショートヘアのアイドルはあまりいなかった時代。「当時の私はただ美容院の椅子に座るだけで それが自分に似合うのかも よくわかっていなかった気がするが…」と振り返った。それでも「それから40年以上ずっとショートスタイル」だという藍田。56歳になった現在はクリエーターとしても活躍し、オシャレには人一倍の思い入れもあるが、髪型はずっとショート。「おじさんの意見は間違ってなかった」「やはりプロのお仕事です」とデビュー時のスタッフの先見の明に驚いていた。



フォロワーも「おじさま達は、かなり早い先取りをしていたかと、振り返ると思います！」「似合ってましたよ」「美しい顔がショートカットで際立ってたから初めて見た時からインパクト強かったです」「スタッフ やるなぁ」と感心しきりだった。



CMでの「一心同体、少女隊」のキャッチコピーで知られる少女隊は1983年にミホ、レイコ（安原麗子）、チーコ（市川三恵子）の3人により結成。翌年8月のデビューに際しては、アメリカでのレコーディング、CM撮影、MV撮影と大がかりなプロモーションで巨額マネーをかけ、鳴り物入りでデビュー。福山雅治らもファンを公言していた。だがデビュー1周年の1985年8月、チーコが脱退し、新メンバー・トモ（引田智子）が加入も1989年に解散した。



デビューについてはレコード会社のプロフィルではオーディションと記され、一部メディアでも“１万人を超えるオーディションで誕生した3人組”などと報じられたが、以前出演したテレビで「オーディションはしてないです」と否定している。



現在の藍田はアーティスト、クリエーターとして活躍。「ファッションはちょっとヘンテコ要素を入れるのが好き」とビンテージや柄×柄などの組み合わせをインスタにアップ。最近も「このTシャツかれこれ25年くらい着てるかもw」と愛用のTシャツを披露している。また長女と長男もモデルとして活躍している。