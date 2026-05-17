◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▷第１７節 福島０ー３札幌（１６日・とうスタ）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、クラブ記録に並ぶ９０分間での７連勝を飾った。アウェーのＪ３福島戦は前半３４分、ＭＦ堀米悠斗（３１）の今季初得点で先制。後半１０分にＭＦ長谷川竜也（３２）、同１６分にはＭＦ荒野拓馬（３３）の３戦連続得点で加点し、３―０で勝利。２００７年５〜６月以来、１９年ぶりに連勝最長記録に並んだ。開幕から１６戦で採用していた４バックから３バックへの変更が奏功。１５本のシュートを打たれながらも２試合ぶりの完封劇につなげた。

札幌が、組織力の向上を示す勝利を手にした。今季１０年ぶりに復帰した堀米悠が、札幌では２０１５年１１月以来となるゴールを決めて先制。後半にも２点を加え、守っても終盤の猛攻を耐え、無失点に封じた。川井健太監督（４４）は「最後は押し込まれけど、守備はパーフェクトに近い出来だった」。気温２７・７度の中、敵地で挙げた完封勝利に、そう言ってうなずいた。

開幕から続けてきた４バックを３バックに変更した。この試合まで６連勝中の状況での思い切った変更は、ホームで０―２で敗れた屈辱を晴らすためだった。「この形がいいなと頭には持っていた」指揮官に、菊地直哉ヘッドコーチ（４１）が提案。２人の思惑が合致し、試合２日前の１４日の紅白戦から実施に踏み切った。

菊地ＨＣは「福島に時間や選択肢を与えないために、配置を決めた。前の守備を良くすることで後ろの選手が限定できれば、守備がしやすくなるのが発想」と意図を説明した。前線の人数を増やし、積極的な守備で相手を自由にさせない戦い方が、勝利につながった。ＤＦ西野奨太（２１）は「常にプレスをかけて相手に好きにやらせない意識だった」と振り返りつつ「相手の特長をつぶして自分たちも強みを出せるシステムがうまくいった。それをしっかり遂行できるチームになっているという、手応えを感じた試合」と今後につながる１勝と強調した。

一時は最下位にもなったリーグ戦は、次節２３日のホーム・Ｊ２磐田戦が最後。この日の勝利で暫定２位に浮上し、勝ち点３差、得失点差３で追う首位・甲府の勝敗次第になるが最終節でグループ首位の可能性も残した。そのための絶対条件は９０分勝ち。クラブ記録を更新する８連勝を飾れば、Ｊ２・Ｊ３の頂点という座も見えてくる。（砂田 秀人）

◇札幌のＪリーグでの連勝 ９０分間での７連勝は、２００７年の第１４節から２０節までの最長タイ記録になる。同年は５月６日のホーム・仙台戦１〇０に始まり、続く同１３日のアウェー・Ｃ大阪戦も１〇０。同１９日はホームで水戸に３〇０。同２３日の湘南、同２７日の福岡と続いた敵地での戦いはともに２〇１。６月２日にホームで京都に２〇０、同１０日のアウェー・鳥栖戦は１―０で勝った。第２１節の同１３日、アウェーで愛媛に１―２で敗れて連勝は止まるも、最終的に２度目のＪ２優勝につなげた。なおクラブ記録はＪ２初優勝を飾った００年の第９節から２３節までの１４連勝も、同年は延長Ｖゴール方式が導入されていたため、９０分勝ちは７が最長になる。