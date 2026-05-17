暑くなる時期が早まっているなどの影響で注目が高まる「冷奴」。味付きや専用の豆腐、専用調味料など続々登場しています。

【写真を見る】夏の長期化で「冷奴」が進化…“専用商品”も登場し味も食べ方もバリエーション豊富【THE TIME,】

種類も拡大「味も色々選べる」

冷奴のお気に入りの食べ方を聞いてみると、実に様々。

豆腐を常にストックしているという50代の女性は「キムチをのせたり、おつまみ感覚」でほぼ毎日食べるとのこと。他にもー

「麺つゆとごま油を混ぜてネギをのせて」（10代女性）

「その時に家にあるもので。納豆かけて豆同士相性もいいしめっちゃおいしい」（20代女性）

都内のスーパー『東急ストア 中目黒本店』（目黒区）の豆腐売り場には、だしがセットになったものや、豆腐自体に「枝豆」や「うに」といった味がついたものなど15種類以上の冷奴商品が並びます。

『東急ストア』グロサリー部バイヤー・佐藤亮輔さん：

「“そのまま食べられる冷奴タイプ”が最近は人気。簡単で味がいろいろあるので選べるところが支持されている理由」

夏の長期化で“火を使わず”

馴染み深い冷奴が、ナゼいま注目されているのでしょうか？

『食品新聞社』和日配担当記者・富下夏美さん：

「夏の長期化や猛暑の影響で、食事の準備をできるだけ簡単に済ませたい、火を使いたくないというところで、冷奴のニーズも高まってきているのかなと思う」

さらに、メーカー側にも狙いがあるといいます。

富下さん：

「付加価値を付けることで“豆腐の価値自体を上げていきたい”。豆腐の新しいおいしさを知ってもらい買ってもらおうと」

コク深い“麻辣たれ”で家飲みおつまみ

“付加価値付き”の商品も続々登場しています。

2人前サイズのよせ豆腐に専用のたれをセットにした「おつまみやっこ」(相模屋食料/参考価格170円）シリーズでは、▼カツオ出汁を効かせたタレ付のおぼろとうふ▼ゆずおろしポン酢。

3月には、暑くなる季節に向け新たに▼青じそおろしポン酢▼さっぱり麻辣▼ねぎにんにく香味だれの3種類も加わりました。

THE TIME,マーケティング部 香月ハル部員：

「麻辣、しっかり辛い。唐辛子と甜麵醬（テンメンジャン）のコクがすごく深い」

花椒の風味を利かせた“シビ辛たれ”が豆腐に絡み、家飲みにピッタリのおつまみです。

“卵豆腐風”や“枝豆そのまま”

プリンのような形もカワイイ「おだしと豆乳でつくっただしたまとうふ 100g×2」(さとの雪食品/171円※東日本限定)は、卵を使わずに「枕崎産かつお節の出汁」と「豆乳」で“卵豆腐風”に仕上げたやさしい味わい。

上にくぼみがあって、具材も置きやすくなっています。

香月部員：

「豆腐自体がすごくなめらかで“出汁の風味”がすごくきて濃厚」

『ドン・キホーテ』からはオリジナル冷奴の「枝豆とうふ 枝豆そのままいれちゃいました」(172円)※関東地方限定商品

香月部員：

「枝豆がいっぱい入っている。しっかり枝豆の風味が口の中いっぱいに広がって、“噛みごたえ”があるのでかなり満足度が高い」

「冷奴専用」のしょうゆや麻婆の素

“冷奴専用”の商品も登場しています。

4個小分けタイプの豆腐「冷ぷち」(さとの雪食品/171円)は、“側面を波形”にすることで、薬味や調味料が豆腐に絡みやすいようになっています。

日本の醤油発祥地・和歌山県湯浅町にある明治14年創業の老舗『湯浅醤油』からは、「冷や奴 専用しょうゆ」(90ml・432円)

杉樽仕込みの濃口丸大豆しょうゆにみりんを加えることでまろやかな甘みとなり、昆布だしの風味が後からほのかに口の中に広がるすっきりした味わいです。

さらに「麻婆豆腐の素」でおなじみ『丸美屋』から販売されたのが“冷奴専用”の「麻婆冷奴の素」(216円)※9月末までの期間限定商品

麻婆豆腐の味わいをそのままに、冷たい豆腐に合うさっぱりとした味に改良。豆腐にかけるだけで簡単に食べることができます。

香月部員：

「あの麻婆豆腐の味がする！“甘みもあるけどピリッと辛さもあって”本当においしい」

“お茶漬け”や“シャーベット”でアレンジ冷奴

豆腐メーカー以外からも、様々なアレンジレシピが紹介されています。

お茶漬けでお馴染みの『永谷園』からは、【冷製スープでひんやり！変わり冷奴】

一口大にカットした豆腐に「わさび茶づけの素」を入れ冷水を注ぎ、お好みでネギをトッピングしたら完成です。

香月部員：

「わさびのツンした感じも冷奴と絶妙にマッチしている」

鰹節や出汁を販売する老舗メーカー『ヤマキ』からは、【トマトシャーベット冷奴】

トマトと白だしを合わせ凍らせたものをシャーベット状にして豆腐にON。刻んだ大葉とかつお節をのせて頂きます。

香月部員：

「トマトシャーベットがすごくいい塩梅になっていておいしい！」

進化する冷奴が、暑くて長い夏の強い味方になりそうです。

（THE TIME,2026年5月13日放送より）