〈「“痛い痛い！”と叫びながら死んだ」背骨が30センチ縮んだ被害者も…大企業の利益優先が招いた【富山県・イタイイタイ病】の悲劇（昭和46年の事件）〉から続く

「売名行為はやめろ」「そんなことを言ったら米が売れなくなる」――。イタイイタイ病の原因が企業排水にあると突き止めた医師・萩野昇を待っていたのは、称賛ではなく激しい誹謗中傷だった。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

脅迫、孤立、そして酒浸りの日々。それでも彼が研究をあきらめなかった理由とは。公害病認定と企業責任をめぐる壮絶な闘いを、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「誰も嫁に来てくれなくなる」

「田舎ものの医者に何がわかる」「売名行為はやめろ」などの誹謗中傷が相次ぎ、地元住民も「そんなことを言ったら作った米が売れなくなる」「誰も嫁に来てくれなくなる」と激しく反発。

「萩野は砂利トラックに撥ねられて死ぬだろう」との風評が飛びかい、患者のもとには白衣の男たちが現れ「鉱毒説に関わると大変なことになる」と脅迫した。

やがて萩野は精神を摩耗させ酒浸りとなる。が、1962年に妻が亡くなったのをきっかけに断酒し、再び研究に尽力。

1963年に厚生省（現・厚生労働省）、文部省（現・文部科学省）に「イタイイタイ病研究会」を発足させ、1966年11月には被害者の家族や遺族らが「イタイイタイ病対策協議会」（イ対協）を結成。富山県は住民に健康診断を行い、その結果に基づき翌年3月に患者73人を認定した。

イ対協は当初、神岡鉱山を経営する三井金属鉱業と示談交渉を行った。が、三井側の反応は冷たく、彼らは裁判に打って出ることを決意。1968年3月、患者・遺族28人が三井金属鉱業を相手に総額約6億3千万円を求める訴訟を富山地裁に起こす。

同年5月、厚生省は「イタイイタイ病の本態はカドミウムの慢性中毒による骨軟化症であり、カドミウムは神通川上流の神岡鉱業所の事業活動によって排出されたものである」と断定し、これによってイタイイタイ病は政府によって認定された公害病の第1号になると同時に、萩野はこれまでの功績に対して日本医師会最高優功賞、朝日賞を贈られる。

被告の三井側の主張は⋯

裁判で、被告の三井側は「カドミウムによる人体の影響や、その仕組みが解明されておらず、因果関係はない」と主張した。が、1971年6月30日、同地裁は原告側の訴えを認めたうえで、被害者が被った肉体的および精神的苦痛の甚大さ、被告の損害賠償に対する不誠実さを考慮し、近年の死者には500万円、それ以前の死者および生存患者には400万円を支払うよう三井側に命令。

翌1972年8月9日の控訴審判決公判でも被告側が全面勝利し、名古屋高裁は死亡患者全員に1千万円、生存患者に800万円と一審の2倍の慰謝料を支払うよう命じる。

その後、イタイイタイ病は⋯

被害者側が三井金属鉱業の謝罪を受け入れ全面解決の合意に達したのは、それから41年後の2013年（平成25年）12月。

イタイイタイ病による死者は130人以上にのぼり、2024年（令和6年）8月には201人目の認定患者で唯一生存していた93歳の女性が亡くなり、生存患者がゼロとなったが、患者認定には至らない「要観察者」も存在し、被害は現在も続いている。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））