初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１７日までに今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ー佐山サトル５０周年記念大会ー」の追加対戦カードを発表した。

参戦が決定していた４月２７日に７７歳を迎えた“喜寿になったテロリスト”藤原喜明が「喜寿記念試合」として弟子の船木誠勝、石川雄規とトリオを結成し郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成と対戦する。

他の出場予定選手を日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみと発表。大会まで残り１０日に迫ったが決定カードは３試合のみとなっている。

◆５・２７後楽園決定済みカード

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関根“シュレック”秀樹

▼藤原喜明 喜寿記念試合 ６人タッグマッチ ６０分１本勝負 アレクサンダー大塚３０周年記念試合

藤原喜明、船木誠勝、石川雄規 ｖｓ 郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、関本大介 ｖｓ 間下隼人、澤田敦士