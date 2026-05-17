藤原喜明、「喜寿記念試合」で船木誠勝＆石川雄規とトリオ結成…盒供反誘瑤ぁ謬狙検アレクサンダー大塚＆村上和成と対戦…５・２７「ＳＳＰＷ」後楽園ホール
初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１７日までに今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ー佐山サトル５０周年記念大会ー」の追加対戦カードを発表した。
参戦が決定していた４月２７日に７７歳を迎えた“喜寿になったテロリスト”藤原喜明が「喜寿記念試合」として弟子の船木誠勝、石川雄規とトリオを結成し郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成と対戦する。
他の出場予定選手を日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみと発表。大会まで残り１０日に迫ったが決定カードは３試合のみとなっている。
◆５・２７後楽園決定済みカード
▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負
王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関根“シュレック”秀樹
▼藤原喜明 喜寿記念試合 ６人タッグマッチ ６０分１本勝負 アレクサンダー大塚３０周年記念試合
藤原喜明、船木誠勝、石川雄規 ｖｓ 郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成
▼タッグマッチ ３０分１本勝負
スーパー・タイガー、関本大介 ｖｓ 間下隼人、澤田敦士