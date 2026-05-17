◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、日米通算１５０勝目（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。

菅野は１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発。５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で勝利投手の権利を手にして、３―２と１点のリードを持って降板した。８回まで１点のリードをリリーフ陣が守り抜くと、８回裏には打線が追加点を奪ってリードを２点に広げて逃げ切り、今季４勝目（３敗）を挙げ、節目の白星をつかんだ。

菅野は試合後の現地放送のインタビューで「吐き気と下痢ですね」と体調不良だったことを明かしながら「（体調は）よくはないですけど、投げると決めた以上はしっかり自分の仕事をしようと思って投げました」。日米通算１５０勝については「もちろんうれしい気持ちもありますし、ただ通過点だと思うので次の１５１勝目を目指してまたあしたから頑張りたいと思います。チームメートも正直知ってくれているとは思っていなかった。特別思い入れのあるチームなので、次の勝利もロッキーズのために腕を振っていきたいと思います」とうなずいた。

粘りの投球だった。初回は２安打を浴びながら無失点で切り抜けると、１回裏に味方打線が２点を先制。２回は１死一、三塁でダブルスチールを決められて１点差に迫られたが、なんとかリードは守った。

再び２点差になった３回は３者連続四死球と制球を乱すも無失点。４回は１死一塁でマキャンを二ゴロ併殺打に打ち取った。５回は１死からこの試合３度目の対戦となったマルテ、キャロルに２者連続の二塁打を浴びて１点差に迫られたが、１死二塁からペルドモを中直、アレナドを一ゴロに抑えてリードを守った。

菅野は４月２９日（同３０日）の敵地・レッズ戦で今季３勝目を挙げて、日米通算１５０勝に王手をかけた。だが、５月４日（同５日）の本拠地・メッツ戦で６回途中４失点、同１０日（同１１日）の敵地・フィリーズ戦で５回５失点で２連敗。節目の１勝へ足踏みしていた。