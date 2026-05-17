治安の悪化も懸念？ 「空き家問題」を堀潤さんが解説

意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「空き家問題」です。

人口減少と都市の人口集中が原因。二地域居住に希望

人口減少や都市部への人の集中などにより、全国で空き家問題が深刻になっています。2023年10月時点で、全国の空き家はおよそ900万戸。これは総住宅数の13.8％を占め、年々増え続けています。

税制上、建物がある方が更地で持つよりも固定資産税が軽減されるということも、空き家問題の構造的な課題の一つになっているんですね。

政府は2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行。放置すれば倒壊する危険がある、衛生上有害、著しく景観を損なっている、周囲の生活環境に悪影響を与えるなどの状態の空き家を「特定空き家」と設定。2023年の法改正では、特定空き家に対して優遇措置を解除し、固定資産税を最大6倍に、50万円以下の過料を課すなどより厳しくしました。

ところが、空き家の持ち主が分からなくなっていたり、身寄りのない高齢者で税金も払えず管理もできず、放置される例が後を絶ちません。空き家が増えることで街の治安悪化につながり、周辺の家の資産価値も下がるという問題も出てきています。

地方の人口減少、空き家増加を解決するべく、政府は2024年11月に「改正広域的地域活性化基盤整備法」（二地域居住促進法）を施行しました。

都市と地方に生活拠点を持つ「二地域居住（デュアルライフ）」とは、定住する必要はありません。ただ、旅行や出張といった一時的な滞在ではなく、週末や休暇の時に利用するなど、定期的に行ったり来たりを繰り返す住まい方。持ち家でなくても、賃貸やホテル滞在もOK。政府は、二地域居住を推奨する自治体に対し、空き家を住宅やコワーキングスペースに利用できるよう改修をサポート。利用者に補助金を出したり、自治体によっては、移動の交通費も補助しています。このプロジェクトは官民連携をとっており、航空会社が二地域居住モニタープログラムとして航空運賃を安価にするなどのキャンペーンも行っていました。

防災の観点からも暮らしの場を分散しておくと安心です。空き家の数は今後も増え続けます。政府の支援も長期的に続けてほしいと思います。

五月女ケイ子解読員から一言

「二地域居住」いいですネ。興味が湧いてきました。昭和の住宅フェチとしては、近所の好きな家がどんどん新しく建て替えられていくのをとても寂しく感じておりまして、この方法を活用することで、味わい深い街並みを残せたらいいのにとも思います。

解説員

堀 潤

ほり・じゅん ジャーナリスト。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。『堀潤 Live Junction』（TOKYO MX月〜金曜20:00〜21:00）が放送中。著書『災害とデマ』（集英社）が発売中。

解読員

五月女ケイ子

そおとめ・けいこ イラストレーター。楽しいグッズが買える、五月女百貨店が好評。細川徹との共著、ゆるくておバカな昔ばなし『桃太郎、エステへ行く』（東京ニュース通信社）が発売中。