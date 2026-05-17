シンガー・ソングライターの前田琴音（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。カホン奏者＆ドラマーのゆきまちとの結婚を発表した。

「いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様へ」として「この度、前田琴音はカホン奏者&ドラマーのゆきまちさんと結婚いたしました！」と報告。

「活動初期から、アコースティックバンドでカホンサポートとして前田琴音バンドを支えてくれているゆきまちさん。夢を叶える為に120％を捧げるあまり、家庭のことは疎か、周りが見えなくなり音楽の事しか考えられない私を、広い心で受け止めてくれ背中を押してくれています」とつづった。

「金八先生のモノマネをしながら料理を作り、元阪神タイガース岡田監督のモノマネをしながら部屋を掃除し、即興ソングを歌いながらペットのうたのお世話をしてくれる、面白くて優しすぎる仏のような人です」と人柄に触れ、「そんな明るいゆきまちさんと過ごす中で、“悩む事”より“行動する事”が増え、より一層音楽活動に励むようになりました」と記した。

「『結婚したら、音楽はやめるの？』『結婚したら、夢はどうなるの？』と思う方も少なくはないと思います。ですが、私はあの止まらないで有名な前田琴音。結婚しても、音楽はやめないし夢は諦めない。結婚したからこそ、出来る事が増えるかもしれない。家族が増えた今、もっともっと頑張りたい」と決意。「“大阪城ホールでワンマンライブを目標に”という夢は変わりませんし その先もずっと大きな夢を想像しています」と前を見据えた。

「前田琴音に新婚なんて関係ねえ！！！！6月からはツアーに出ますし（もちろん1人で）8月には家を1ヶ月空けて東京に住みチケットを売る為の武者修行をしますし（ゆきまちさんとうたは大阪でお留守番）来年のeggmanワンマンライブに向けて、そしてその先に向けて全速力で走っています。いつだって私はあなたの味方だし、私の味方はあなたです。“super woman”シンガーソングライター 前田琴音はこれからもずっと変わりません」とつづった。

「応援してくださっているファンの方や、関係者の皆様に心から安心して応援していただけるよう、感謝と愛を忘れず、精進して参ります。まだまだ未熟な2人ではございますが、夫婦共々温かく見守っていただけると幸いです。これからも変わらず大阪城ホールへの道を進んでいきます！今後とも温かい応援をよろしくお願い致します」と記し、「2026年5月16日 シンガーソングライター 前田琴音」と締めくくった。