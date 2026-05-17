エンゼルスのカート・スズキ監督（42）が16日（日本時間17日）、ドジャースとの「フリーウエー・シリーズ」前に取材に応じ、左肩の炎症で負傷者リスト（IL）に入っている菊池雄星投手（34）の今後の見通しについて話した。

菊池は今季7試合目の登板となった4月29日（同30日）のホワイトソックス戦に先発したが、左肩の張りを訴え、3回に入る前の投球練習で1球投げた後、緊急降板。5月1日（同2日）に同箇所のMRI検査を受け、同3日（同4日）にIL入りが発表された。

手術を受けず、3〜4週間のノースロー調整で、復帰に向けてのリハビリを進めている現状。指揮官は「リハビリで体を強化しているところ。ノースローの期間が終わったら、どの状態にあるかを見て、そこからまた積み上げていくことになる」と日々の状態を見つつ、今後のプランを固めていく方針を口にした。

エンゼルス移籍2年目となる菊池は今季、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパンの一員として出場。シーズンの成績は0勝3敗、防御率5・81。