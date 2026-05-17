結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース・フジテレビ系「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」で優勝した「トット」の多田智佑、桑原雅人が１７日、俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）に生出演した。

ベテラン漫才師たちが“セカンドチャンス”をつかむべく、真剣勝負に挑む大会「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」。今年は史上最多となる１５６組がエントリー。激戦の選考会を勝ち上がった８組、金属バット、ヤング、タモンズ、黒帯、シャンプーハット、リニア、ザ・パンチ、トットが決勝に進出。１６日に同局系の生放送でトーナメント形式でしのぎを削った。

決勝は金属バットとトットの対決に。結成１８年目のトットの２人とも４０歳・独身ということで「もし、自分たちが結婚して子供がいたら」をテーマにしたネタで笑いを誘い、２８１点対２６４点で金属バットを破った。

優勝後、テレビ初出演となった桑原は「（午前）３時ぐらいまで打ち上げたというか…谷原さんと朝の番組、信じられないです。状況が飲み込めないです」と驚きを表した。