今回は、反抗期の息子が謝罪してきた理由についてのエピソードを紹介します。

あれだけ暴言を吐いていた息子が…

「反抗期真っ只中の中3の息子は、私に暴言ばかり吐いてきて、しんどかったです。また、夫もモラハラ発言ばかりで、心身ともに限界寸前でした。

そんなある日、息子と夫に『お前なんか母親失格だ！』と言われ、心が折れた私は、家を出て行くことにしたんです。息子と夫は家に残り、私は高校生の娘を連れてアパートで暮らすことにしました。

そして娘と2人で暮らしていたのですが、あるとき暗い表情の息子が私たちの住むアパートに来て、『お母さんごめんなさい』と謝ってきたんです。どうやら息子は、夫の命令で家事を全部やっていたそうで、かなり追い詰められていたようです。また、夫に毎日暴言を吐かれ、もう家にはいられないと思い、私たちのところへ逃げてきたようでした」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 母親としては複雑だけど、息子が会いに来てくれたのはうれしいですよね。モラハラがひどい父親に、息子も限界だったのでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。