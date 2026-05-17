開催：2026.5.17

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 4 - 2 [Dバックス]

MLBの試合が17日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとDバックスが対戦した。

ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。

1回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 ARI、5番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-0 ARI

2回表、ダブルスチール成功でDバックス得点 COL 2-1 ARI

2回裏、9番 ジェイコブ・マッカーシー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 3-1 ARI

5回表、2番 コービン・キャロル 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 COL 3-2 ARI

8回裏、5番 マッケンジー・モニアク カウント2-2から押し出しの死球でロッキーズ得点 COL 4-2 ARI

試合は4対2でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで4勝3敗0S。負け投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで4勝1敗0S。ロッキーズのセンザテーラにセーブがつき、3勝0敗3Sとなっている。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.0回を投げ、7安打、2失点、1奪三振、防御率は4.02となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 07:26:08 更新