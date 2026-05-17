歌手で女優の鈴木愛理が、元マネージャーの“食べ方”に蛙化したエピソードを紹介した。

【映像】「妖怪みたい」なパスタの食べ方

テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が5月15日に放送。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして宇野実彩子(AAA)、奥田修二(ガクテンソク)が登場した。

番組では「大ピンチをチャンスに変えろ！」をテーマに“あざとリカバリー術”について徹底研究。相手を蛙化させてしまいがちな“食べ方”が話題にあがった。

山里が「あります？相手の行動でこれ冷めちゃったなっていう（場面）」と聞くと、鈴木が「私、昔のマネージャーさんであって…」と口を開き「パスタって、大体日本人だとスプーンでくるくるするか…（フォークで）くるくるして食べるじゃないですか」とジェスチャーを交えて説明。

しかしそのマネージャーは違ったようで、鈴木が「あれを、噛みながらちょっとずつ、こうムシャムシャ…」と険しい表情をみせると、奥田が「噛み上げていく？」と補足。

すると鈴木は「本当にそう！噛み上げタレ落とし」とパスタを“噛み上げ”ながら、ボタボタとソースをこぼす食べ方を嫌悪感たっぷりに再現した。

その様子に、宇野が「怖い！！ 妖怪みたい」と言うと、山里も「妖怪 噛み上げタレ落とし｣と解像度を上げ、一同大爆笑となった。

（あざとくて何が悪いの？）