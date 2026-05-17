カンヌ国際映画祭で16日、最高賞パルムドール候補である是枝裕和監督の「箱の中の羊」が公式上映され、主演の綾瀬はるかさん、千鳥の大悟さんらが会場を沸かせました。

カンヌ国際映画祭で16日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門で、是枝裕和監督の「箱の中の羊」が公式上映されました。映画は、大悟さんと綾瀬さん演じる夫婦が、亡くなった息子と同じ姿の“ヒューマノイド”を迎え入れる物語です。上映後、会場は9分間にわたる温かい拍手に包まれましたが、出演者らは戸惑ったと話します。

綾瀬はるかさん

「私も、あの拍手の間、ずっとこう何するんだろう、何すればいいんだろうって」

千鳥・大悟さん

「9分、もう10 分近くですか、拍手をしたこともないし、されたこともないし。でも本当にスタンディングオベーションを、『もうそろそろ』って止めてる人も初めて見たし、監督にびっくりしました。もらえるんなら、もろうとけばいいのに」

今回、日本人監督3人の作品がパルムドール候補に選出されるなど、日本映画に勢いが出ています。

是枝裕和監督

「刺激になります。勉強にもなりますし、本当に一時、循環が結構止まってた時期が長かったから、若い世代が出てきて、とてもバランス良くなったんじゃないか」

日本勢による8年ぶりの快挙となるのか、パルムドールは23日に発表されます。