＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】館内が騒然となった「まさかのオチ」

取組直後の軍配で館内が一時、騒然。土俵際、一方の力士が相手を力強く押し出したかに見えたが、行司が軍配を上げたのは、押し出された側の力士。この一瞬の判断に客席から「えぇ？」「おぉ」と戸惑いのざわめきが起こった。一体、何が起こっていたのか――。

異例の結末を迎えたのは、十両八枚目・湘南乃海（高田川）と十両十枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）の取組でのこと。

立ち合いで右に変化した翠富士が懐に潜ろうとするも、湘南乃海はそうはさせまいと長い腕で激しく突き放す。その突きをいなして右を差した翠富士は頭をつけ、左下手に手をかける。一方の湘南乃海も右下手を引くと、土俵中央で両者一歩も譲らぬしばしの膠着状態となった。

そこから翠富士が左下手を引き付け、右手で湘南乃海の頭を押さえるようにして時計回りに動きながら、得意の肩透かしで勝負に出る。しかし、湘南乃海が大きな体を寄せて翠富士を土俵の外に押し出した。

誰もが湘南乃海の勝ちかと思った次の瞬間、行司軍配は西方の翠富士へ。館内がざわつく中、すぐさま館内アナウンスで湘南乃海に「勇み足」があったことが告げられると、ようやく合点がいったファンから「あぁ！」と納得の声が漏れた。リプレー映像では、取組直後、土俵中央に向き直った湘南乃海が、足が出たことを自覚してか軍配が上がる前に無念の表情で天を仰ぐ様子が収められていた。

この取組にABEMAファンからも「行司よく見てたな」「こんな熱戦にこんなオチが」「湘南くやしそう」「物言いなしで勇み足か」といった驚きと称賛のコメントが多数寄せられていた。なお、この一番で敗れた湘南乃海は4敗目（3勝）を喫し、翠富士は5勝目（2敗）を挙げた。（ABEMA／大相撲チャンネル）