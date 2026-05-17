インスタグラムを更新

バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が15日、自身のSNSを更新。ヴィクトリーナ姫路からの退団を発表した3日後、“モデルショット”を披露し、ファンの反響を呼んでいる。

普段のコート上で見せる姿とは全く異なる装いだ。上品なベージュのタートルネックセーターに身を包み、首元にはピンクとゴールドのスタイリッシュなヘッドホンをかけている。高くまとめ上げたヘアスタイルでポーズを決めた。

宮部は自身のインスタグラムで実際の写真を公開。ファッションブランド「ファルコネーリ」と、オーディオ・ビジュアルブランド「バング＆オルフセン」の公式アカウントをタグ付けした。文面に「次の旅路について考えているところ」と英語で記した投稿には、国内外のファンから驚きと称賛のコメントが相次いで書き込まれた。

「これはカッコ良すぎる！ まさか退団してモデル転向かぁ！！」

「めちゃ美人」

「綺麗〜素敵な仕上がり」

「退団したら、モデルになる匂わせ！？ まさかねー」

「めっちゃきれい」

「あなたは天使だ」

「美しいわ。ミネソタに戻ってきてプレーして！」

27歳の宮部は、米国のミネソタ大などを経て2022年からヴィクトリーナ姫路でプレー。12日に、チームから今季限りでの退団が発表されていた。



（THE ANSWER編集部）