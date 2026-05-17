世界的トップモデル“約2000円ファンデ”でメットガラ登場に驚きの声

世界的トップモデル、ジジ・ハディッドが、先日開催されたファッション界最大のイベント『メットガラ』で使用したファンデが話題になっています。

注目されているのは、ジジを担当する有名メイクアップアーティストのPatrick Ta（パトリック・タ）が紹介した、メイベリン ニューヨークの「Lifter Plump Glow Foundation」。

2026年のメットガラでジジのメイクに使用されたアイテムのひとつとされており、海外では約12ドル、日本円でおよそ2000円前後という価格にも驚きの声が上がっています。

SNSでは、「メットガラでメイベリン！？」「もっと高級コスメだと思ってた」「この価格なら試したい」などの反応も上がっています。

“発光ツヤ肌”を作った話題のファンデ

今回話題になっている「Lifter Plump Glow Foundation」は、ナチュラルなツヤ感を演出できることで人気のファンデーション。

海外では、“素肌っぽいのに発光感がある”仕上がりが支持されており、ヒアルロン酸配合によるしっとり感も話題になっています。

メットガラ当日のジジも、厚塗り感のないヘルシーなツヤ肌メイクを披露。ラグジュアリー感あるメイクながら、使用アイテムが“手に取りやすい価格帯”だったことが大きな注目を集めました。

なお、今回話題になっている「Lifter Plump Glow Foundation」は現時点で日本未発売。ただ、ブランド自体は日本でもドラッグストアなどで広く展開されている「メイベリン ニューヨーク」ということもあり、「身近なブランドだった」と驚く声も上がっています。

Photo:Aflo