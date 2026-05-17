日本代表がW杯で着用する2ndユニに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は日本代表がW杯本大会で着用する2ndユニフォームに注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。日本代表の2ndユニフォームのデザインコンセプトは 「COLORSカラーズ」。異なる個性を11色のストライプで表現したカラフルなデザイン。中央には日本サッカーファミリーを象徴する赤を配置し、選手とサポーターが胸に抱く誇りを表現している。

「親しみやすいベースカラーのオフホワイト。2ndユニフォームがオフホワイト基調となるのは2004年以来か？カジュアル的な着こなしが期待できるaidasトレフォイルロゴと相まって、幅広い世代に街で着て欲しいデザインだ」と、ともさんは私服でも着れると太鼓判を押す。（FOOTBALL ZONE編集部）