【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ロッキーズの菅野智之（３６）が１６日、本拠地デンバーでのダイヤモンドバックス戦に先発し、５回７安打２失点で４勝目（３敗）を挙げ、日米通算１５０勝を達成した。

ロッキーズは４―２で勝利した。

菅野は２０１３〜２４年、プロ野球の巨人で２７６試合に登板し、１３６勝（７４敗）を積み上げた。米大リーグ・オリオールズに移籍した２５年は３０試合に先発して１０勝１０敗と奮闘。メジャー２年目の今季はロッキーズに移籍し、開幕から先発ローテーションに入って９試合目で節目の勝利をつかんだ。

◆日米通算１５０勝以上の日本人投手

〈１〉ダルビッシュ有★ ２０８勝（日９３、米１１５）

〈２〉黒田博樹 ２０３勝（日１２４、米７９）

〈２〉田中将大★ ２０３勝（日１２５、米７８）

〈４〉野茂英雄 ２０１勝（日７８勝、米１２３）

〈５〉石井一久 １８２勝（日１４３、米３９）

〈６〉松坂大輔 １７０勝（日１１４、米５６）

〈６〉岩隈久志 １７０勝（日１０７、米６３）

〈８〉和田毅 １６５勝（日１６０、米５）

〈９〉前田健太★ １６５勝（日９７、米６８）

〈１０〉菅野智之★ １５０勝（日１３６、米１４）

※日米で勝利を挙げた投手が対象★は現役