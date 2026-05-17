2桁近い借金を抱え、セ・リーグ下位に沈む中日。竜党のイライラが募るなか、3年前の“令和の米騒動”が思わぬ形で再燃した。

【画像】実際の塩むすびを見る

開幕戦から同一カード3連敗を喫すなど波に乗れなかった中日。4月24日には松中信彦打撃統括コーチが故郷・熊本から取り寄せた清めの塩をバンテリンドームナゴヤのベンチに設置する“奇策”に出た。

「ケガ人が続出する中、この作戦でご利益があったのか、中日はヤクルト相手に3連勝した」（球団OB）

ニセの塩むすび広告が大バズり

ファンもこれには「塩対応」というわけにはいかなかった。直後、SNS上で拡散されたのが“塩”を手にした井上一樹監督（54）と“米”を持った立浪和義前監督（56）の非公式のコラージュ画像だった。

「『井上の塩×立浪の米』を使った塩むすびの広告画像でした。実際にそんな塩むすびは売られていませんでしたが、井上の塩には『勝利をもたらす』と松中コーチの清めの塩を連想させる説明書きがあり、立浪の米には『選手から取り上げたこだわりの米』と、令和の米騒動を彷彿とさせる文言がありました」（球団関係者）



立浪和義前監督と井上一樹監督 ©︎時事通信社

令和の米騒動とは、23年のシーズン中に、当時の立浪監督が試合前の食事会場から炊飯器を撤去したことに端を発する騒動の事。

それから3年。立浪氏は去り、昨年から井上監督が采配を振るっている。

「ようやく米騒動が良い形で昇華された！」

中日担当記者の話。

「この塩むすび画像がバズったことを見逃さなかったのでしょう、球場側の担当者が地元の老舗弁当店に掛け合い、5月4日から3日間、『勝利を結ぶ！塩むすび』（税込み650円）を数量限定で本当に販売したのです。

すると塩むすびは連日販売開始10分程であっという間に完売。そこで球団は7日以降も継続販売することを決定しました」

チーム内では「ようやく米騒動が良い形で昇華された！」と胸をなでおろす者も多いという。

「3年前は立浪監督に隠れて試合前に白米を大量に食べる選手も多く、もしバレたら即刻二軍に行かされそうな空気が漂っていた。他球団の選手からも『米が食べられないってヤバくない!?』と散々弄られました。

実は3年前の騒動を機にお米を使った新商品開発を球場側は練っていたんですが、指揮官が本気で苛立っていたためとても言い出せる雰囲気ではなかった。でも、井上監督になってようやく新商品を投入できた。やっと呪縛が解けた感じですよ」（別の球団関係者）

コメくって地固まる、となればいいが……。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月21日号）