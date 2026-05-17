シャングリ・ラ 東京は、「ショコラガーデン アフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで開催する。

ショコラティエ「ピエール マルコリーニ」のショコラと、マンゴーや甘夏、チェリーなど旬の果実を組み合わせた。スイーツは、赤いハートのクールフランボワーズを飾った「ダークチョコレートバナナタルト」、マンゴーとパッションフルーツのソースを合わせた「ミルクチョコレートプリン マンゴーと抹茶のパブロバ」、「ピスタチオとローズのエクレア」など、セイボリーは「ラズベリーとチョコレートの冷製スープ」、「抹茶風味のキッシュとクリームチーズ チョコレートチュイル」、「カルダモン香るかぼちゃムースとチョコレート」など、ともに全5種を提供する。スコーンはチョコレートプレッツェルを含む3種で、コンディメントはピエールマルコリーニのショコラを使ったチョコレートカードやクロテッドクリームなど6種類から1種類選べる。ヒマラヤンブレンドティー香るフレンチトーストも用意する。

場所はザ・ロビーラウンジ。提供時間は平日が正午から午後5時半まで、土休日は午後1時から6時まで。料金は8,580円、税込・サービス料別。