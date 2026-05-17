キワどすぎる…日本人K-POPアイドル、極ミニ丈で“しゃがみ”ポーズ「わぁぁ」「見えちゃいそう」

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、キケンなポーズでファンを魅了した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】キワどすぎ…ツキ、極ミニ丈で“しゃがみ”ポーズ

公開された写真には、舞台袖でしゃがみ込みながらカメラを見つめるツキの姿が収められている。ツキは、タイトなデザインの衣装に身を包み、引き締まったプロポーションを披露。圧倒的なカリスマオーラで視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「美しいです」「わぁぁ」「見えちゃいそう」「スタイルよすぎ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、5月6日に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。