◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、日米通算１５０勝目（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。

菅野は１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発。５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で勝利投手の権利を手にして、３―２と１点のリードを持って降板した。８回まで１点のリードをリリーフ陣が守り抜くと、８回裏には打線が追加点を奪ってリードを２点に広げて逃げ切り、今季４勝目（３敗）を挙げ、節目の白星をつかんだ。

粘りの投球だった。初回は２安打を浴びながら無失点で切り抜けると、１回裏に味方打線が２点を先制。２回は１死一、三塁でダブルスチールを決められて１点差に迫られたが、なんとかリードは守った。

再び２点差になった３回は３者連続四死球と制球を乱すも無失点。４回は１死一塁でマキャンを二ゴロ併殺打に打ち取った。５回は１死からこの試合３度目の対戦となったマルテ、キャロルに２者連続の二塁打を浴びて１点差に迫られたが、１死二塁からペルドモを中直、アレナドを一ゴロに抑えてリードを守った。

菅野は４月２９日（同３０日）の敵地・レッズ戦で今季３勝目を挙げて、日米通算１５０勝に王手をかけた。だが、５月４日（同５日）の本拠地・メッツ戦で６回途中４失点、同１０日（同１１日）の敵地・フィリーズ戦で５回５失点で２連敗。節目の１勝へ足踏みしていた。

前日１５日（同１６日）には日米通算１５０勝へ「（１５０勝は）通過点ですし、何とか早く達成できると（いい）。明日決められるように頑張ります」と意気込んでいた右腕。メジャー２年目で２チーム目となるコロラド州デンバーでの生活にも「とても住みやすいです。ちょっと、急に雪が降ったりとかして、寒くて投げにくいこともありますが（苦笑）、素晴らしい街だと思います」と順応している。

巨人時代はエースとして、常に常勝軍団の先頭に立ってきた菅野。ロッキーズは３年連続で１００敗以上を喫し、４年連続で地区最下位に沈む再建中のチームで、巨人とはチーム事情が大きく異なる。今季もここまで１８勝２８敗の借金１０と苦しんでいるが、「プレッシャーの種類が違いますけど、日本はどっちかっと言うと抑えて当たり前、優勝して当たり前の中で１２年間ずっとプレーしてきましたし、こっち（ロッキーズ）に来たら新しい、新人の頃のような気持ちを思い出してやっているので、今はプレッシャーはないです」。３６歳にして新たな気持ちでシーズンを過ごしている。

日米通算１５０勝はあくまで「通過点」。２００勝への道のりへ、新たな挑戦も始まっている。