「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京・芝１６００メートル）の予想を公開した。

本命にピックアップしたのは、意外にも前日発売の単勝オッズで７番人気の６番ラヴァンダだった。粗品は「このレースに出走したら必ず重い印を打とうと決めていました」と以前から気にしていたようで、「エンブロイダリーに死角はないと思うんですが、ラヴァンダのこの枠とこの人気ならば、本命まで押し上げたい」と説明した。

東京で行われた２走前の東京新聞杯（２着）と４走前のアイルランドトロフィー（１着）の内容を評価しながら、「やはり東京コースにはかなりの適性を感じます。東京新聞杯では２着に敗れてしまったんですが、直線は外に出せず終始内側を走るが、鋭く伸びていた」とコース適性を重視。さらには「先行策でも後方待機でもどちらでも対応できるんですが、先行から好位抜け出しが一番合っていると思うので、今回の枠はスタートさえ決まればかなりハマると思います」と推奨理由を挙げた。

対抗には、前日発売で１番人気に支持されている１２番のエンブロイダリーを挙げた。「正直この馬を嫌う要素を探す方が難しいと。過去の負けたレースはすべて敗因がしっかり分かっていて、この条件なら好走する確率はかなり高いと思います。枠も素晴らしいところに入り、さらに死角はなくなりました」と評価。さらに対抗はカムニャックと悩んだことにも触れ、「能力が高いのは認めますが、レース直前のテンションに不安要素があるのと、この距離ならエンブロイダリーに軍配が上がるかな」と説明した。

買い目はいつも以上にシンプルな２種類を推奨。馬連（６）―（１２）の１点と、３連複軸２頭ながしで（６）（１２）―（４）（７）（８）（９）（１３）（１４）（１６）（１７）（１８）の９点となっている。

この投稿にコメント欄では「エンブロイダリー軸で買います！」「買うか迷ってたから助かります」「買い目的にもエンブロイダリー安定ですかね」「見たくもないが見てしまう」「ラウァンダがきて他が飛んで外れる可能性もあるからな」「今回は一皮剥けるかな？」「これで心置きなく消せますわ」「今年のＧ１は１番人気からだぞ」などの声が寄せられている。