12日に発表された、ソフトバンクとDeNAによる1対2の交換トレード。山本祐大選手はソフトバンク、尾形崇斗投手と井上朋也選手はDeNAに移籍し、それぞれの新天地で躍動を見せ始めています。

山本選手はトレード発表から一夜明けた13日、早速スタメンマスクをかぶりソフトバンクの1軍戦に出場。これ以来の出場となった16日の楽天戦では、再びキャッチャーとしてスタメン起用に応えました。打者としては、移籍後初ヒットを含む2本のヒットを記録。このヒットからチャンスを拡大し、得点につなげる場面も生まれています。さらに持ち味である守備力の高さも披露。2アウト満塁のピンチでは、構えたミットとは離れた位置にカーブが投げ込まれる場面も生まれましたが、うまくブロッキングし得点を許さず。攻守に存在感を発揮しました。

一方、16日のDeNA2軍戦には尾形投手が先発登板。初回にはストレートを多用しながら、三者連続三振を奪うという、驚きの新天地デビューを果たしました。その後も2回を三者凡退に抑えると、3回にも再び三者連続三振。結局、5回63球を投げ、被安打2、奪三振7、無失点の見事な投球を披露しました。

同2軍戦には、ともにDeNAに移籍した井上選手も「5番・DH」でスタメン出場。快音は響かなかったものの、それぞれの新天地で新たなスタートを切っています。