女性Youtuberのあま猫さんが5月10日に自身のYouTubeチャンネルを更新。新車として購入した「ランボルギーニ ウルスSE」の納車にあたり、意図せず「ランボルギーニ ウルス」を2台持ちすることになったことを報告している。



【動画】白と黄色、2台のランボルギーニウルスを購入したあま猫さん

あま猫さんは、投稿した動画の後半で「ウルス」を2台持つことになった経緯を説明している。



新車オーダーでの購入にあたり「オーダーしても最低でも1年、長くて2〜3年はかかるかもっていう話をいただいていた」とし、オーダーから納車までの間に「せっかくならこのベースのウルスで、ウルスを味わってみませんか？」と勧められたことから、1台目の購入に至ったという。



納車待ちの期間は長引かなかったそうで、「気づいたらウルスSEはすぐに納車され、そしてそのタイミングでベースのウルスを手放すことができずまさかの2台持ち」と状況を説明。「まさか同じ車種を2台も持つことになるとは思わなかった。やらかしたな。完全に自業自得」とつぶやいた。値段については「この2台合計で余裕で8000万円超え。約1億円って言っちゃってもいいのかな？すごいいい金額します（笑）」と明かしている。



納車待ちの期間に使用する目的で購入していた「ウルス ベースグレード」は、本来納車のタイミングでのリセールを考えていたそう。9日に公開された動画ではリセールに失敗したことを報告している。



ネット上では、「純白ウルスSE ご納車おめでとうございます」「ウルス2台持ちってあま猫ちゃん凄すぎる」「おおっ。超豪華な光景ですね」「トラブルではあるけど、2台並べて撮影できたのは記念になったのでは」「ウルス2台迫力ありますね」「ウルスSE、カッコ良すぎです！」などのコメントがあった。



あま猫さんは一度目のリセールに失敗した後、再び買い手候補が見つかっていることも報告している。「新しくオーナーになりたいですという方が今手を挙げてくださっている状況ではあるのでもしかしたら来週あたりに新しい次のオーナーさんが決まるかもしれない」とした上で、「もし本当にそれでダメだった場合は、ワンチャンこの2台を使って面白い企画をできたらなと思う」と話していた。