駐車が上手い人が意識している“基準”って？

気温が高くなり、各地で行楽や帰省のクルマ移動が増える時期になりました。大型商業施設や観光地の駐車場では混雑する場面も多く、運転そのものより「最後の駐車が苦手」という声を改めて耳にします。

最近のクルマは安全装備が進化しているとはいえ、狭いスペースへバックで入れる瞬間に緊張する人は少なくありません。

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特に日本の駐車場は、一台ごとの区画が広いとは言えず、隣のクルマとの距離も近くなりがちです。

そのため前向き駐車よりも、バックで車庫入れをする機会が圧倒的に多くなっています。しかし、後退しながら車体をまっすぐ収める操作は、慣れるまでは難しく感じやすいものです。

実際には、「周囲との間隔が分からない」「ハンドルを切るタイミングが遅れてしまう」「駐車枠に対して斜めになってしまう」といった悩みを抱える人が多くいます。

運転中は問題なく走れていても、駐車になると急に自信がなくなるというケースも珍しくありません。

バッグ駐車がうまくいかない理由のひとつは、クルマの後方や側面の位置関係を頭の中で正確にイメージする難しさにあります。

バックモニターやミラーを使っていても、実際の距離感を掴みにくいと感じることは多く、焦って操作してしまうと余計に乱れやすくなります。

ただし、バック駐車は感覚だけで行うものではなく、基本的なポイントを理解することで安定感が大きく変わります。駐車が上手な人ほど、なんとなく操作しているのではなく、「どこを見るか」「どの位置でハンドルを切るか」をしっかり決めています。

まず重要なのは、運転席側のドアミラーを積極的に活用することです。自分に近い側の情報は把握しやすいため、車体の傾きや白線との距離を確認しながら調整しやすくなります。

また、必要に応じて窓を開け、直接目視で後方を確認することも有効です。ミラーだけに頼らず、複数の方法で周囲を見ることで安全性は高まります。

さらに、狭い場所では「ゆっくり動く」ことが何より大切です。急いで一度で入れようとすると、周囲との距離感を見失いやすくなります。低速で少しずつ動かせば、修正もしやすく、接触のリスクも減らせます。

駐車時には、隣のクルマや壁の角など、目印になるポイントを決めることも効果的です。例えば、リアコーナーが隣車のバンパー付近に来たタイミングを基準にハンドルを切ると、車体を枠内へスムーズに導きやすくなります。毎回同じ基準で操作することで、徐々に感覚も安定していきます。

具体的には、進行方向に対して右側の駐車枠へ入れる場合、まず駐車スペースと平行ではなく、垂直に近い角度を保ちながら進みます。

そして運転席側のドアミラーと駐車枠の「右の角」が重なる位置を目安に停止します。この時、駐車枠との距離は50cm〜1mほど確保すると動きやすくなります。

その後、ハンドルを左にいっぱいまで切ってゆっくり前進します。すると車体の前側が左へ振れていきますので、運転席側のドアミラーに駐車枠の右角が見えた段階で一度止まります。そこから今度はハンドルを右へ切りながらバックしていくと、車体が自然に枠へ収まりやすくなります。

後退中は、車体が白線と平行になっているかをドアミラーで確認し、まっすぐになったらハンドルを戻します。最後は左右の間隔を見ながら微調整し、車止めまでゆっくり下がれば完了です。

慣れないうちは切り返しをしても問題ありません。無理に一度で決めようとしないことが、結果的に安全につながります。

最近では、駐車支援機能の進化も注目されています。デジタルインナーミラーは後方カメラの映像を表示できるため、荷物や後席の乗員で視界が遮られにくいという特徴があります。

また、クルマを真上から見下ろしたように映す機能も広がっており、周囲との距離感を把握しやすくなっています。

さらに、自動駐車システムを搭載した車種も増えてきました。車両側がハンドルやアクセル、ブレーキを制御し、駐車操作を補助してくれるため、苦手意識を持つ人には心強い存在です。

とはいえ、機能に頼りきるのではなく、基本操作を理解しておくことはやはり欠かせません。

ポイントを意識しながら繰り返し経験を重ねれば、駐車は少しずつ安定していきます。焦らず周囲を確認しながら操作することを心がければ、狭い駐車場でも落ち着いて対応できるようになるでしょう。