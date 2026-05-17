＜速報＞渋野日向子はバーディ締めも「74」で後退 竹田麗央が首位と4打差でプレー中
＜クローガー・クイーンシティ選手権 3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの3日目は、朝から雷雨による2時間34分の中断も挟んだが、現在はラウンドが進んでいる。
【写真】渋野日向子がマウンドへ？ レアすぎる投球シーン
日本勢は8人が決勝ラウンドをプレーしている。1アンダー・25位で決勝に進んだ渋野日向子が、先ほどホールアウトした。1番でいきなりボギーが来ると、そこからは苦しい展開に。3番はバーディとしたものの、7番、9番、さらに後半12、13番の連続ボギーと落としていった。17番でも2メートルのパーパットを外したが、最終18番パー3はティショットを1.5メートルにつけバーディ締め。「74」でトータル3オーバーに後退した。竹田麗央は1つ伸ばして後半に入った。現在トータル5アンダーで、首位と4打差につけている。原英莉花も現在トータル1アンダーで後半をプレーしている。山下美夢有は5バーディ・2ボギーの「67」と伸ばし、トータル3アンダーでホールアウト。吉田優利も「69」と伸ばし、トータル1アンダーで18ホールを終えた。西郷真央はトータル1オーバー、畑岡奈差はトータル2オーバー、櫻井心那はトータル5オーバーで最終日に向かう。現在トータル9アンダーのトップにロティ・ウォード（イングランド）。1打差にアマンダ・ドハーティー（米国）が続いている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝賞金は30万ドル（約4700万円）となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
渋野日向子が今季最高25位で予選通過「この位置で向かえるのは久々…まだまだいける」
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