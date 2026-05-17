Ｍ！ＬＫの曽野舜太（２４）が、劇場版「仮面ライダーゼッツ」に出演し、最恐の敵・仮面ライダー夢現（むげん）に変身することが１６日、分かった。夏恒例の２本立て映画「仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Ｗヒーロー夏映画２０２６」（７月２４日公開）で、仮面ライダーゼッツの前に立ちはだかる。

曽野が演じるのは、国家公安委員長を務める玖門宗馬役。表向きは国の安全を守るため事件対応などにあたる若きエリートだが、実は現実世界を「白昼夢」へと作り変え、人々の意識を操るダークヒーローだ。

剣術にたけ、変身後も刀を武器に挑んでくる難敵。曽野は剣術の所作指導を受け、初めて本格的な殺陣に挑戦している。バラエティーなどでの爽やかで明るいキャラクターが浸透しているが、普段のアイドルスマイルから一転、冷酷で圧倒的な強さを持つダークライダーとして大暴れする。

俳優としては昨年、ＴＯＫＹＯ ＭＸで放送されたドラマ「低体温男子になつかれました。」で初主演。着実にキャリアを重ね、Ｍ！ＬＫとしても「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」が今年を代表する曲として爆裂ヒットする中での国民的シリーズ降臨となる。

幼少期に「仮面ライダー響鬼」や「仮面ライダーカブト」に夢中になっていたという曽野は、「ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとてもうれしいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったので是非注目してください！」と歓喜。

人工生命体・オカルトケミーのズキュンパイア役で「仮面ライダーガッチャード」に出演した同じＭ！ＬＫのメンバー・山中柔太朗からもアドバイスを受けたといい、「メンバー皆が応援してくれました」と明かした。

◆仮面ライダーゼッツ （テレビ朝日系、日曜、前９・００）は、「夢の世界」が舞台。無敵のエージェントを夢見る青年・万津莫が、シリーズ史上初めて胸に装着する変身ベルト・ゼッツドライバーでライダーとなり、悪夢の怪人・ナイトメアと対峙（たいじ）する。テレビシリーズでは一度、敗北し、目覚めると第１話に逆戻りしている「夢オチ」展開が話題を呼び、現在は第２章に突入中。映画でも夢と現実が交錯していく。