【リエージュ（ベルギー）＝平地一紀】サッカー・ベルギー１部リーグ、ゲンクの伊東純也（３３）が１６日、（日本代表メンバーに）入ったのはうれしいけど、結果を残さないと」と、自身２度のワールドカップ（Ｗ杯）へ懸ける思いを語った。

同日のスタンダール・リエージュとのリーグ戦後、取材に応じた。

１５日に東京で行われたＷ杯北中米３か国大会の日本代表発表は、欧州では朝の時間帯。「（午前）７時に起きようと思っていたけど、ちょっと遅れちゃった」と笑った。一方、本大会に向けては、「前回大会はゴールできていないので、ゴールという結果を出してチームに貢献できればいい。あまり声を出すタイプではないので、プレーで引っ張っていきたい」と、決意を新たにしていた。

代表のアタッカー陣として、前回Ｗ杯を含め、長くプレーしてきた三笘薫（ブライトン）や南野拓実（モナコ）が、今回は負傷により選外となった。「薫とは仲がいいし、日本で一番の選手だと思っているので本当に残念。拓実もそうだし、怪我で来られない選手の分も頑張りたい」と、かみ締めるように話した。

前回大会のアジア予選では、力強い突破を何度も見せる快足ぶりから、「戦術伊東」とも呼ばれた。現在はゴール前に入るタイミングを磨くなど、さらにプレーの引き出しを増やしている。「決定的な仕事をできるようにと常に思っているし、もちろん突破できるところは突破していきたい」と手応えはある。

１６日のアウェーでのＳ・リエージュ戦は、先発出場。得点できないまま途中交代したものの、来季の欧州カップ戦出場を争うライバルとの一戦は、０―０で引き分けた。「最初から『負けないことが大事』と言われていたので、勝ち点１を取れたのをポジティブにとらえたい」と伊東。残りのベルギーでの試合をけがなく戦い抜き、いい状態で代表チームへの合流を目指す。