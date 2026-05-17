【10回切って倒れない木はない 第6話】ミンソク＆桃子、恋人同士に 2人の夢を打ち砕く出来事降りかかる
【モデルプレス＝2026/05/17】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第6話が、17日に放送される。
【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添うト
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」。家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子（仁村紗和）に思いを告白。「10回切って、倒れない木はない」という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士に。
診療所の2階のミンソクの部屋で、2人だけの安らぎの時間を過ごすミンソクと桃子は、そのまま朝を迎えて慌てる。出勤してきた看護師・花井美香（みりちゃむ）と院長・風見進（でんでん）に気付かれないよう、桃子はこっそりミンソクの部屋から出ようとするが…。
一方、ミンソクは職場でも嬉しいことが。ある出来事をきっかけに、今までミンソクをただのオブジェ扱いしてきた支配人・水島栄壱（矢柴俊博）との関係に変化が。さらに、桃子にフラれた山城拓人（京本大我）ともこれまで通り付き合っていけそうで、何もかも順調なミンソクと桃子。2人は初めてのデートを楽しみながら、お互いの夢を語り合うが…。そんな幸せな時間もつかの間、2人の夢を打ち砕く出来事が次々と降りかかり――。
（modelpress編集部）
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◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆「10回切って倒れない木はない」第6話あらすじ
「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」。家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子（仁村紗和）に思いを告白。「10回切って、倒れない木はない」という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士に。
診療所の2階のミンソクの部屋で、2人だけの安らぎの時間を過ごすミンソクと桃子は、そのまま朝を迎えて慌てる。出勤してきた看護師・花井美香（みりちゃむ）と院長・風見進（でんでん）に気付かれないよう、桃子はこっそりミンソクの部屋から出ようとするが…。
一方、ミンソクは職場でも嬉しいことが。ある出来事をきっかけに、今までミンソクをただのオブジェ扱いしてきた支配人・水島栄壱（矢柴俊博）との関係に変化が。さらに、桃子にフラれた山城拓人（京本大我）ともこれまで通り付き合っていけそうで、何もかも順調なミンソクと桃子。2人は初めてのデートを楽しみながら、お互いの夢を語り合うが…。そんな幸せな時間もつかの間、2人の夢を打ち砕く出来事が次々と降りかかり――。
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